Así es Vega, el exclusivo club privado de Íñigo Onieva y Cristiano Ronaldo

Madrid se prepara para sumar un nuevo nombre a su lista de espacios exclusivos. Íñigo Onieva, junto a Mabel Hospitality, la firma de Manuel Campos Guallar y Cristiano Ronaldo, ha puesto en marcha Vega Private Members Club, un club privado que aspira a redefinir la forma de socializar y hacer negocios en la capital. La apertura está prevista para este otoño en el número 88 de la calle Lagasca, pleno corazón de la Milla de Oro.

El proyecto tiene como referente el espíritu de los grandes clubs londinenses y neoyorquinos, pero con un giro muy madrileño: un espacio donde la privacidad es ley, los móviles y las fotos estarán restringidos, y donde ocio, gastronomía, networking y cultura convivirán bajo el mismo techo. El local de 1.000 metros cuadrados, actualmente en obras, ocupa el antiguo espacio de la diseñadora Elena Benarroch y ha sido transformado por Lázaro Rosa-Violán, responsable también del diseño de Casa Salesas, el restaurante que Onieva abrió hace un año. El objetivo es crear una atmósfera elegante y cálida en la que el lujo sea más una sensación que un decorado.

Londres en pleno Madrid

Como si de un barrio londinense a plena luz del día se tratara, el espacio aspira a funcionar como una prolongación natural de la vida profesional y social de sus miembros. Por la mañana, ofrecerá un entorno silencioso y sofisticado para reuniones, despachos privados, coworking y hasta un estudio de pódcast. Por la noche, el espacio se transformará en un punto de encuentro social con cenas exclusivas y barras especializadas, un guiño al Madrid que no entiende de horarios.

La propuesta gastronómica será uno de sus grandes reclamos. El club contará con tres espacios que buscan cubrir diferentes momentos del día: Casa Vega, un bistró contemporáneo; Vega Restaurant, la opción gastronómica más elevada; y Totó, un homenaje a la cocina italiana. Además, The Wine Club ofrecerá cavas privadas y experiencias enológicas pensadas para un público exigente.

Un club para unos pocos (y no precisamente barato)

El proceso para convertirse en socio es tan exclusivo como el concepto del club. La membresía más codiciada, la de fundadores, solo puede conseguirse por invitación y requiere un pago único de 15.000 euros. Ofrece acceso vitalicio, reservas prioritarias y experiencias diseñadas a medida.

Para quienes buscan algo más sencillo, la membresía local cuesta 2.400 euros al año más una cuota inicial de 2.000. Los menores de 35 años disfrutan de tarifas reducidas: 1.500 euros anuales y 1.000 de inscripción. También existe una modalidad para parejas con una cuota anual de 2.000 euros. Todas permiten financiación trimestral o mensual el primer año, eso sí, con recargos del 15% y 20%, respectivamente.

Detrás de Vega está Mabel Hospitality —responsables de Tatel, Totó y Casa Salesas—, el grupo propiedad de Campos Guallar y Cristiano Ronaldo. La apuesta es competir con otros nombres de referencia como el Club Financiero Génova o el Real Club de la Puerta de Hierro y posicionarse como el nuevo punto de encuentro de ejecutivos, emprendedores y figuras influyentes de la ciudad.

Con su mezcla de diseño, alta gastronomía, espacios de trabajo y un control férreo de la discreción, Vega Private Members Club quiere convertirse en algo más que un club: un símbolo del nuevo lifestyle de alto nivel en Madrid.