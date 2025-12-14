Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Forqué
Primera gran cita de la temporada con la celebración de la gala de premios Forqué que reconocen las mejores producciones cinematográficas españolas por sus valores técnicos y artísticos. Una gala que ha celebrado su 31ª edición, con invitadas muy elegantes y donde el negro ha sido el color protagonista.
La actriz Marta Nieto con un elegante vestido de Giorgio Armani en color azul noch y cut-out en la zona de la cintura
Kira Miró con un elegante vestdo azul bebé en palabra de honor y volantes
La actriz Clara Galle con vestido negro de cuello estructirado y tirantes caídos con lazo central.
La actriz Leticia Dolera con vestido de tul y transparencias de Pedro del Hierro.
Karla Sofía Gascón, con un vestido capa en negro y cuello con pedrería.
La actriz Mina El Hammani con un vestido negro largo con transparencias y bordados.
Mar Saura con un vestido blanco de Ze García
La actriz Bárbara Lennie con vestido de maxi lentejuelas en color borgoña de Dries Van Noten
La actriz Ana Rujas con look en negro con corpiño de lentejuelas asimétrico.
María Adánez con un vestido tornasolado en gasa
Cayetana Guillén Cuervo con vestido joya dorado de Rubén Hernández
Carmen Morales y su hermana Shaila Dúrcal