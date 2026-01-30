El mercadillo de lujo que llega a Madrid para hacerse con ropa de marca desde 25 euros

El centro comercial Arturo Soria Plaza organiza los días 30 y 31 de enero su primer market de moda vintage, en colaboración con From The Block Vintage. Durante dos jornadas, el espacio reunirá una cuidada selección de prendas y complementos de firmas de lujo como Ralph Lauren, Armani, Burberry o Levi’s, combinando moda urbana y de lujo a precios accesibles. La propuesta se completa con música en directo y la oferta habitual de gastronomía y terrazas del centro.

El mercado, de acceso libre, ofrecerá una amplia gama de productos seleccionados entre ropa básica, abrigos y complementos. Entre las prendas más buscadas destacan los vaqueros Levi’s 501, además de cazadoras, camisas y chaquetas de inspiración urbana. También habrá bolsos vintage de marcas como Gucci, Dior o Loewe, en su mayoría unidades limitadas y de segunda mano en buen estado.

Los precios oscilan entre 25 y 35 euros en las prendas más sencillas, y entre 50 y 100 euros en los artículos más exclusivos, como abrigos y chaquetas de colecciones anteriores. La iniciativa responde a la creciente demanda de moda sostenible, reutilización de prendas y consumo consciente.

Más allá de las compras

Este evento forma parte de la estrategia de Arturo Soria Plaza para consolidarse como un espacio de experiencias más allá de su oferta comercial habitual. El objetivo es ofrecer a los visitantes propuestas complementarias de ocio, cultura y moda, adaptándose a las nuevas tendencias de consumo.

En 2025, el centro ya acogió varias actividades con este enfoque: en mayo, una programación de títeres vinculada al Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia, Titirimundi, y el "Sunday Plan by Arturo Soria Plaza", que incluyó talleres artesanales y gastronómicos, mercado de artesanía, catas y música en directo. Más tarde, en noviembre, celebró la Semana Francesa, con propuestas gastronómicas, de moda y decoración.

La organización del evento corre a cargo de From The Block Vintage, una firma especializada en selección y venta de ropa vintage de marcas internacionales. La empresa colabora habitualmente con otros espacios de Madrid en mercadillos, pop-ups y ferias, aportando una curaduría cuidada de piezas que combinan valor estético, calidad y autenticidad.

Durante los dos días del market, Arturo Soria Plaza incorporará también sesiones de DJ para amenizar la jornada, en línea con su apuesta por generar un entorno dinámico que potencie la afluencia de público joven y urbano interesado en las últimas corrientes de moda circular.