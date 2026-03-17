Zara ficha a John Galliano

Zara vuelve a colocarse en el centro de la conversación global con un movimiento que pocos anticipaban: la incorporación de John Galliano como parte de su nueva dirección creativa durante dos años. La firma de Inditex apuesta así por uno de los diseñadores más influyentes —y también más singulares— de la moda contemporánea.

Más que una simple colaboración cápsula, el proyecto plantea una transformación más profunda. Galliano trabajará revisitando piezas clave del pasado de la marca, reinterpretándolas desde su característico lenguaje creativo, marcado por la teatralidad, la narrativa y la experimentación.

La iniciativa, que verá la luz en los próximos meses, busca ofrecer colecciones periódicas con un enfoque diferente al habitual en la moda rápida. La intención es construir propuestas con mayor carga conceptual, donde el diseño no solo responda a tendencias, sino que también cuente historias.

Este acuerdo también refleja la sintonía entre el diseñador británico y Marta Ortega, actual presidenta de Inditex. Su conexión previa en el ámbito cultural ha sido clave para dar forma a una colaboración que apunta a redefinir los límites entre el lujo y el retail masivo.

Para Galliano, este paso supone una nueva etapa tras años ligado a grandes casas de moda. Ahora se enfrenta al reto de trasladar su visión a una marca con presencia global y ritmo acelerado, algo que podría marcar un antes y un después en su trayectoria.