Inditex logra un beneficio récord de 6.220 millones

Inditex cerró su ejercicio fiscal 2025-2026, comprendido entre el 1 de febrero de 2025 y el 31 de enero de 2026, con un beneficio neto récord de 6.220 millones de euros, un 6% más que el año anterior. La compañía presidida por Marta Ortega vuelve a registrar resultados históricos y propondrá a su junta de accionistas elevar el dividendo un 4,1%, hasta 1,75 euros por acción.

El grupo textil alcanzó ventas de 39.864 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,2% respecto a 2024. Según ha informado la compañía, el crecimiento se apoyó en una evolución positiva tanto en tienda física como en el canal digital. A tipo de cambio constante, las ventas aumentaron un 7%, mientras que las ventas online crecieron un 4,8%, hasta situarse en 10.656 millones de euros.

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, señaló que los resultados reflejan el trabajo de los equipos del grupo y la relación con los clientes. "Estos resultados reflejan la capacidad de nuestros equipos para honrar la confianza que millones de clientes depositan cada día en nuestros ocho formatos comerciales", indicó. El directivo añadió que "conectar con ellos, entender sus deseos y ofrecer el mejor producto y una experiencia diferencial" constituye la base del crecimiento previsto a largo plazo.

El consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción, compuesto por 1,20 euros de dividendo ordinario y 0,55 euros extraordinario. El pago se realizará en dos plazos iguales. El primero tendrá lugar el 4 de mayo de 2026, con 0,875 euros por acción, correspondientes al dividendo ordinario. El segundo se abonará el 2 de noviembre de 2026, también por 0,875 euros por acción, que incluirán 0,325 euros ordinarios y 0,55 euros extraordinarios. La política de dividendos del grupo establece un payout ordinario del 60% del beneficio, al que se puede añadir la distribución adicional de dividendos extraordinarios.

En cuanto a los resultados operativos, el resultado bruto de explotación (Ebitda) aumentó un 5%, hasta 11.267 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (EBIT) creció un 5,9%, hasta 7.997 millones de euros.

Inversiones y expansión internacional

Inditex prevé realizar inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026 para reforzar su crecimiento a largo plazo. La compañía destinará estos recursos principalmente a optimizar su red de tiendas, mejorar la integración tecnológica y desarrollar sus plataformas online.

El grupo también mantiene su estrategia de optimización del parque comercial. Según ha explicado, el aumento del espacio bruto anual en 2026 se estima en torno al 5%, acompañado de una evolución positiva del canal digital. De hecho, durante 2025, Inditex abrió tiendas en 41 mercados y continuó con proyectos de optimización de establecimientos. En total realizó 190 aperturas, 217 reformas —96 de ellas ampliaciones— y 293 absorciones de tiendas. Al cierre del ejercicio, la compañía contaba con 5.460 establecimientos en todo el mundo.

El margen bruto alcanzó 23.222 millones de euros, un 3,9% más que en 2024, y representó el 58,3% de las ventas. La empresa también destacó el control de los gastos operativos, que aumentaron un 2,8%, por debajo del crecimiento de los ingresos. Los flujos generados por el negocio aumentaron un 7%, ajustados por los pagos de arrendamientos, mientras que la caja neta se situó en 10.958 millones de euros al cierre del ejercicio.

La compañía también señaló que las colecciones de primavera-verano han tenido una buena acogida entre los clientes. Entre el 1 de febrero y el 8 de marzo de 2026, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante aumentaron un 9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Nuevos mercados y crecimiento de las marcas

Dentro de su expansión internacional, Inditex prevé abrir en 2026 su primera tienda en Curaçao. Varias de sus cadenas también ampliarán presencia en nuevos mercados. Bershka abrirá sus primeras tiendas en Brasil y Estados Unidos, mientras que Massimo Dutti continuará su expansión en Estados Unidos con establecimientos en Miami Brickell y Nueva York Soho, además de abrir sus primeras tiendas en Dinamarca y Noruega. Por su parte, Pull&Bear abrirá en Dinamarca, Zara Home llegará por primera vez a Irlanda y Noruega, y Lefties iniciará su expansión en Reino Unido y Francia.