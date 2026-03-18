Almudena Cañedo, novia de Leiva, y Luis Zamalloa, marido de Marta Pombo, estrellas del desfile de Pedro del Hierro

Nacho Aguayo y Álex Miralles, diseñadores de la firma Pedro del Hierro, han presentado la colección otoño/invierno 2026 que han titulado Jardín de Invierno.

Una colección presentada en un entorno bucólico, donde los modelos como Almudena Cañedo, novia del cantante Leiva, o Luis Zamalloa, marido de Marta Pombo, han desfilado sobre una alfombra mostaza mientras sonaba la música en directo de una orquesta que ha interpretado varias piezas del ballet El Cascanueces de Tchaikovski.

Unas colecciones que redefinen la elegancia contemporánea desde la intimidad, el contraste y una nueva narrativa de la moda española, que invita a detenerse y apreciar lo esencial en cada prenda.

La colección femenina, que ha incorporado tres looks de la colección TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro, aporta sofisticación gracias a las prendas de moiré, las lanas o el faux fur, con detalles de perlas, encajes y brillos metálicos. Entre las siluetas destacan vestidos con ecos de los años 20 o pantalones de apariencia oversize, abrigos o trajes. Otro de los conceptos clave de la colección es la "elegancia invisible", destellos de oro y plata, con capas oscuras que esconden colores vibrantes o lentejuelas estructuradas que revelan movimiento. En cuanto a la gama cromática, la paleta que domina son los marrones, verdes y azules, así como toques de color mostaza o crudo.

Luis Zamalloa, marido de la influencer Marta Pombo

En cuanto a la propuesta masculina, comparten códigos y tejidos como la alpaca y mohair, donde se combina lo british con el dandismo. La sastrería se redefine con lazos, volantes o cuellos reinterpretados, y pantalones ligeramente más acampanados que aportan movimiento a la silueta.

Entre los invitados que no se han querido perder el desfile estaban Boris Izaguirre, Raquel Sánchez Silva, la actriz Marta Hazas, el cantante Álvaro de Luna, el tenista Juan Carlos Ferrero y Eva Alonso, los influencers Marta Pombo, María García de Jaime, Nacho Aragón y Bea Gimeno, entre otros.