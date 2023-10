El ataque mortal de tres mastines y dos perros de carea (los que dirigen el ganado) contra una mujer de 27 años en Zamora ha despertado numerosas dudas entre todos aquellos que de vez en cuando salen a pasear por el campo y no saben qué hay que hacer si un perro de gran tamaño sale a su encuentro. Carlos Carrasco, educador canino y director de DOS Adiestramiento, explica en Libertad Digital, cual es la manera más segura de proceder en esos casos.

Con respecto a los perros de ganado, Carrasco comienza aclarando que "no tienen por qué ser animales que ataquen a las personas", de hecho, el caso de Zamora es excepcional. Lo que hay que tener en cuenta es que son perros "que están menos socializados y menos acostumbrados a tratar con humanos extraños".

Dicho esto, si vas caminando por el campo y aparece un mastín, hay comportamientos que debes evitar a toda costa: "No hay que correr. Hay que intentar no gritar. Tampoco hay que mirar a los ojos del perro", señala Carrasco. "Lo mejor es seguir andando, sin pararse. Puedes modificar un poco tu trayectoria para evitar cruzarte con el perro". La cuestión es que todo tu lenguaje corporal transmita calma y tranquilidad para evitar cualquier confrontación con el animal.

"Si echas a correr, el perro entra en "modo predación" y te perseguirá. Si además, tienes la mala suerte de caerte y el perro te muerde, el animal entra en "modo presa" y ya estás perdido. Empezará a morder, a cabecear y a zarandearte. Echar a correr sólo empeora la situación", explica Carrasco.

Del mismo modo, hay que evitar pasear con tu propio perro por las zonas ganaderas, porque los mastines son territoriales y poco habituados a tratar con perros que no conocen. En ese caso, los mejor es atar a tu perro y salir de la zona.

¿Por qué los perros persiguen a los ciclistas?

Muchos perros persiguen a los ciclistas e incluso llegan a morderles. El motivo, nuevamente, es que ante el movimiento de lo que podría ser una presa, los perros entran en "modo predación".

En esos casos, recomienda Carrasco, "a veces funciona acelerar mucho y salir rápido de allí y otras veces, lo mejor es parar y continuar tu camino a pie para que el perro no vea una cosa que se mueve rápido a la que hay que perseguir sino a un humano con un objeto en la mano".

Qué hacer cuando un perro corre hacia ti

Carrasco también ha comentado el caso de los perros de guarda de fincas: esos perros especialmente fuertes que se encargan de mantener alejados de la familia y el territorio que custodian a los ladrones u otras posibles amenazas.

En primer lugar, Carrasco insiste en que muchos perros tipificados como Potencialmente Peligrosos (PPP), no tienen la función de guardar las fincas ni son especialmente territoriales. "Si hay una puerta abierta en un terreno y sale un Pitbull o un American Staffordshire Terrier, hay que tener en cuenta que no tienen por qué ir a morder, porque no son perros guardianes. Sin embargo, un pastor alemán, que no está tipificado como PPP, sí es un perro de guarda y está genéticamente seleccionado para el ataque y la defensa, aunque eso no significa que todos los pastores alemanes vayan a morder. Cuidado con estigmatizar a ciertas razas, que es el problema de que las leyes las redacten activistas en lugar de expertos", explica Carrasco.

En cualquier caso, si durante un paseo por una urbanización o zona rural te encuentras a un perro de gran tamaño que se planta en la puerta de una finca franqueando el paso y empieza a ladrar de forma agresiva, simplemente te está advirtiendo de que ese es su territorio. "Lo que debes hacer es no mirarle y seguir andando mientras te alejas del lugar". De ese modo, el perro dejará de ladrar. Si te quedas quieto, es posible que el perro se plantee que los ladridos no son lo suficientemente disuasorios y deba pasar a una fase más agresiva.

En el caso de que el perro salga de la finca y se acerque a ti a toda velocidad, debes recordar que eso no significa que te vaya a morder. Tal vez solo necesita olerte para verificar que no eres una amenaza. En ese caso, puedes optar por subirte a algún lugar elevado. Pero si no tienes esa opción, lo mejor es "no mirar, no hablar, no tocar. Párate. Respira hondo. Crúzate de brazos y mantén la calma. También debes procurar no ponerte de frente al perro, es preferible ponerse de perfil. La idea es que el perro sepa que no estás interesado en el conflicto. Si esperas un poco, lo más posible es que el perro te olfatee y se acabe marchando", explica Carrasco.

Señales de alerta: cómo saber si tu perro es agresivo

Carlos Carrasco tiene una amplia experiencia en el adiestramiento de perros. Además de dirigir la escuela Dos Adiestramiento, es autor del libro Haz equipo con tu perro y ofrece numerosos consejos a través de su canal de Youtube: "Cualquier persona que tenga a su cargo a un perro debe hacerse cargo de su educación y su adiestramiento", señala.

Si tu perro se pone especialmente tenso cuando llegan visitas a casa, si actúa como un loco cada vez que alguien pasa por delante de tu puerta o has notado otras señales de alerta cuando tu perro se relaciona con otros humanos, debes consultar lo antes posible con un educador canino.

"Si una persona detecta, a nivel preventivo, que puede haber un problema de comportamiento que pueda ocasionar problemas en un futuro, sobre todo cuando hablamos de perros grandes, lo mejor es pedir ayuda", señala Carrasco. "No corregir los malos comportamientos a tiempo puede ir alimentando el problema hasta que un día tienes un susto".