Asociaciones ecologistas emulan a las abuelas suizas y demandan al Gobierno de Pedro Sánchez

Hace un par de meses, un grupo de abuelas de Suiza se volvió mundialmente famoso después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) les diese la razón en su demanda contra el gobierno suizo por "no aplicar políticas para atenuar el cambio climático". Pues bien, este lunes varios grupos ecologistas españoles han imitado a las abuelas suizas y han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Gobierno de Pedro Sánchez por "inacción ante el cambio climático".

La demanda la han interpuesto Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Y este es precisamente el paso previo que no dieron los jóvenes portugueses, cuya demanda, al contrario que las abuelas suizas, fue desestimada por el TEDH por no haber acudido primero a la justicia interna.

Los demandantes aseguran que España continúa muy lejos de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones que le corresponden de acuerdo con su capacidad y su responsabilidad histórica en la emisión de CO2 a la atmósfera. Según defienden, el objetivo a alcanzar en 2030 debería ser del 55% de reducción de emisiones y no el 32% propuesto en el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) tomando como base las emisiones de 1990.

A juicio de las organizaciones ecologistas, sólo esta "drástica reducción" puede contribuir a limitar el calentamiento global a 1,5º y evitar así los peores efectos del cambio climático, tal y como advierte la comunidad científica y se expone en el reciente informe 'Claves para convertir España en líder mundial de acción climática' elaborado por Greenpeace.

Con la presentación de la demanda ante el Constitucional, las ONG ecologistas agotan la vía de recursos nacionales, lo que les posibilita el acceso al TDEH, al que están dispuestos a llegar si la justicia española no obliga al Estado "a cumplir con sus responsabilidades climáticas". Por otra parte, escalar al tribunal europeo, al margen de los resultados, les garantizaría una gran proyección mediática.