La NASA eleva al 3,1 por ciento la posibilidad de impacto del asteroide 2024 YR4

La NASA, a través de su sistema de monitorización de objetos espaciales, ha elevado al 3,1 por ciento la posibilidad de que el asteroide 2024 YR4 impacte contra la Tierra. La agencia europea del espacio, la ESA, también ha elevado en los últimos días, hasta el 2,8 por ciento la probabilidad de un choque, previsto para el 22 de diciembre de 2032.

El asteroide, detectado gracias al sistema ATLAS el pasado mes de diciembre, saltó a los medios hace unos días cuando se anunció que tanto la agencia europea como la estadounidense habían activado por primera vez sus protocolos de aviso por asteroides potencialmente peligrosos ante un riesgo de colisión que en un primer momento se situó en poco más de un 1 por ciento pero que ha ido aumentando en los últimos días. El objeto está en el nivel 3 de la denominada escala de Turín, que clasifica a los objetos en función de peligrosidad evaluando tanto el riesgo de impacto como sus dimensiones. Según esta clasificación, 2024 YR4 debe ser vigilado por su capacidad de destrucción "a nivel regional".

Desde las instituciones que lo vigilan han lanzado mensajes que rebajan la alarma, señalando que la posibilidad de choque sigue siendo "muy pequeña" y lo habitual en la detección y observación de este tipo de objetos es que la probabilidad cambie con el tiempo según aumentan las observaciones y es posible que "caiga a cero".

El asteroide mide entre 40 y 90 metros de diámetro y tendría una masa de 200.000 toneladas según los cálculos que han hecho los astrónomos tomando como referencia su brillo.

En cuanto a su capacidad destructiva, los expertos lo comparan con el que en 1908 estalló en la atmósfera en la región de Tunguska, en Siberia, y provocó la destrucción de una región equivalente al tamaño de Gran Canaria. Por su tamaño se descarta una catástrofe a escala planetaria, similar a la que extinguió a los dinosaurios hace 66 millones de años.

En declaraciones a Efe, el astrofísico y divulgador científico Javier Armentia, exdirector del Planetario de Pamplona, señala al respecto que aunque no sea una buena noticia no hay motivos para la alarma: "La historia nos muestra que, conforme vamos conociendo mejor la órbita de los asteroides potencialmente peligrosos, acaban no teniendo peligro" para la Tierra.