Descubren una nueva especie de ballena que vivió hace 25 millones de años: tenía grandes ojos y dientes afilados

Un equipo de paleontólogos australianos ha identificado una nueva especie extinta de ballena dentada que habitó las costas del sureste del país hace unos 25 millones de años. El ejemplar, denominado Janjucetus dullardi, fue identificado a partir de un fósil hallado en 2019 en la localidad costera de Jan Juc, al sureste de Melbourne, según ha informado en un comunicado la institución Museos Victoria.

Los investigadores determinaron que el animal medía aproximadamente dos metros de longitud y poseía una dentadura compuesta por piezas afiladas y puntiagudas, adaptadas para capturar y desgarrar presas. Otro rasgo distintivo era el tamaño de sus ojos, comparables al de pelotas de tenis, lo que le habría permitido cazar con precisión en aguas claras y poco profundas.

Cazaba usando sus enormes ojos

El estudio que confirma el hallazgo ha sido publicado en la revista zoológica de la Sociedad Linneana. El equipo científico, liderado por Ruairidh Duncan, estudiante de doctorado en Paleontología en la Universidad de Monash, y Erich Fitzgerald, curador principal de Museos Victoria, determinó que las características dentales y auditivas del fósil eran lo suficientemente singulares como para clasificarlo como una nueva especie.

El coautor del estudio Ruairidh Duncan sostiene un trozo de fósil del 'Janjucetus dullardi'. | Fuente: EFE

A diferencia de los delfines y orcas actuales, Janjucetus dullardi no contaba con estructuras para la ecolocalización, sino que "cazaba usando sus ojos, que eran muy grandes para permitirle seguir a las presas", tal y como ha explicado Duncan.

Los restos analizados incluían mandíbulas, dientes y huesos auditivos, piezas clave para establecer diferencias con otras especies conocidas. Según Duncan, "los fósiles muestran que tenía la boca llena de dientes muy puntiagudos y afilados", lo que lo convertía en un depredador especializado. A pesar de ser un gran depredador, esta ballena no era un gigante oceánico, y es que tenía, aproximadamente, el tamaño de un delfín.

Relación con otras especies extintas

El descubrimiento de Janjucetus dullardi se suma a otros hallazgos previos de ballenas dentadas extintas en Australia, como Mammalodon colliveri, en 1932; y Janjucetus hunderi, en 2006. Todas ellas habitaron el actual litoral del estado de Victoria durante el Oligoceno Tardío, un periodo geológico comprendido entre 26 y 23 millones de años atrás.

Los investigadores creen que estas ballenas vivían en un entorno marino cálido y rico en fauna. Sin embargo, los cambios climáticos globales de finales del Oligoceno, que provocaron una bajada del nivel del mar y la pérdida de hábitats costeros, habrían contribuido a su desaparición.