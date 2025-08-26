Artemis II: así será el viaje de los cuatro astronautas que rodearán la Luna

¿Te imaginas ser de los primeros en contemplar la cara oculta de la Luna a simple vista? Esa es la experiencia que vivirán los cuatro astronautas de la misión Artemis II, la próxima gran apuesta de la NASA para volver al satélite y preparar el salto hacia Marte.

Artemis II no aterrizará en la superficie, pero sí enviará a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a orbitar la Luna durante unos diez días. Será la primera vez que una tripulación ponga a prueba en el espacio profundo la nave Orión, diseñada para los viajes más ambiciosos de la agencia.

Su objetivo: entrenar, probar sistemas y recopilar información científica que abrirá el camino a Artemis III, la misión que sí llevará astronautas a la superficie lunar.

Ciencia en la cara oculta del satélite

Los astronautas analizarán y fotografiarán cráteres de impacto, antiguos flujos de lava y las tonalidades del terreno lunar. La idea es reconstruir parte de la historia geológica de la zona, clave para futuras exploraciones.

Entre los puntos destacados de la ruta figura la Cuenca Oriental, un enorme cráter de casi mil kilómetros que se sitúa en el límite entre el lado visible y el oculto. Dependiendo de la trayectoria final, podrían convertirse en los primeros humanos en observarla directamente.

La tripulación también observará destellos de luz provocados por impactos de pequeñas rocas espaciales y rastros de polvo que parecen flotar en el horizonte lunar. Son fenómenos poco comprendidos, pero fundamentales para calcular los riesgos de futuras estancias en la superficie.

El futuro: de Artemis II a Marte

Todo lo aprendido servirá para el siguiente gran paso: Artemis III, misión que recogerá muestras, instalará instrumentos científicos y permitirá estudiar de cerca los recursos lunares. La información será clave para planear la presencia humana en el satélite y, a largo plazo, en Marte.

Por otro lado, el 22 de septiembre la NASA presentará a su nueva promoción de astronautas tras revisar más de 8.000 solicitudes. Los candidatos se someterán a dos años de entrenamiento y después podrán participar en misiones hacia la órbita baja de la Tierra, la Luna y el planeta rojo.