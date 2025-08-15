La NASA encuentra una roca en Marte con forma de casco y cubierta de esférulas

El rover Perseverance ha detectado en Marte una roca con un aspecto inusual que recuerda a un casco de batalla antiguo. Captada por la cámara Mastcam-Z el pasado 5 de agosto, la formación —bautizada como "Horneflya"— está compuesta en su mayor parte por esférulas, pequeñas estructuras cuya presencia plantea nuevas preguntas sobre la interacción entre el agua y las rocas en la superficie del planeta rojo. La imagen se suma a una creciente colección de hallazgos visuales llamativos obtenidos por el vehículo de exploración de la NASA.

Una textura singular en el cráter Jezero

Según ha explicado David Agle, portavoz del equipo del rover en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, "el nombre objetivo de esta roca es Horneflya y se distingue no tanto por su forma de sombrero, sino más bien porque está compuesta casi en su totalidad de esférulas", unas estructuras que también fueron observadas en otra roca marciana el pasado marzo.

La forma de la roca, similar a un casco de armadura desgastado, ha llamado la atención por su perfil puntiagudo y su textura rugosa, pero el interés científico radica en su composición. En la Tierra, este tipo de formaciones puede originarse por meteorización química, precipitación mineral o actividad volcánica. En Marte, se sospecha que el agua subterránea pudo desempeñar un papel en la formación de estas estructuras al atravesar poros de rocas sedimentarias.

El fenómeno de la pareidolia en imágenes planetarias

La imagen fue capturada por el sistema Mastcam-Z, un par de cámaras con capacidad de zoom instaladas en el mástil del rover. Este instrumento permite tomar imágenes estéreo en alta resolución y detectar características a distancia, como la textura granulada de Horneflya.

La NASA señala que este tipo de formas llamativas suelen generar comparaciones visuales con objetos reconocibles, un fenómeno conocido como pareidolia, que describe la tendencia humana a identificar patrones familiares en estímulos aleatorios. En este caso, la roca recuerda a un casco medieval, pero Perseverance ya ha captado anteriormente otras formaciones que evocaban rosquillas, huesos o incluso un aguacate.

Aunque estas asociaciones visuales no tienen valor científico directo, las características geológicas sí permiten reconstruir la historia ambiental del planeta, incluyendo la acción del agua, del viento y de posibles procesos internos a lo largo de miles de millones de años.

Exploración en el borde norte del cráter Jezero

La roca Horneflya fue encontrada en la región del borde norte del cráter Jezero, una zona que Perseverance está explorando actualmente tras completar en 2024 un ascenso a la cresta apodada "Lookout Hill". Esta región es una de las más estudiadas del planeta rojo por su interés geológico y por las evidencias pasadas de agua.

El objetivo de la misión, además de capturar imágenes y realizar análisis in situ, es recopilar muestras para su eventual envío a la Tierra, lo que permitiría avanzar en la comprensión de la evolución geológica y ambiental de Marte. Las formaciones como Horneflya, cubiertas de esférulas, se suman a la lista de enigmas que los científicos de la NASA esperan resolver en futuras investigaciones.