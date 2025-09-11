El "diccionario climático": ciencia de escaparate, dogma de fondo

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) han difundido un Diccionario Climático que, bajo apariencia pedagógica, fija un vocabulario cerrado y cargado de dramatismo. Lejos de aclarar, manipula. Más que un diccionario, es un catecismo destinado a uniformar el pensamiento ciudadano en torno al dogma climático.

Palabras que imponen, no que explican

El Diccionario Climático publicado por el gobierno de Sánchez asegura acercar la ciencia a la ciudadanía. Sin embargo, introduce términos como "emergencia climática", "negacionista", "descarbonización" o "cero emisiones netas" como si fueran verdades científicas inapelables. En realidad, son categorías políticas y comunicativas, diseñadas para condicionar la percepción pública.

La ciencia climática trabaja con probabilidades, incertidumbres y escenarios, no con determinismos absolutos. Transformar esos escenarios en "emergencias" o "puntos de no retorno" no refleja el método científico, sino una estrategia de comunicación alarmista.

"Emergencia climática": alarma sin fundamento técnico

El término emergencia implica, en medicina o ingeniería, un riesgo inmediato y verificable que requiere acción instantánea. Sin embargo, en el clima existen proyecciones probabilísticas sobre escenarios futuros. Convertirlas en una "emergencia global permanente" no responde al rigor científico, sino a una estrategia retórica, a un acto político.

Un estudio recientemente publicado en PNAS revela que un enfoque excesivamente alarmista no siempre impulsa la acción, y muestra como discursos cargados de miedo pueden provocar desmotivación o bloqueo, no compromiso real.

"Negacionista": del escepticismo legítimo al anatema

El diccionario también recurre al término negacionista, usado para descalificar a quienes cuestionan el consenso climático oficial. La Real Academia Española (RAE) define negacionismo como "Actitud que consiste en la negación de determinadas realidades y hechos históricos o naturales relevantes, especialmente el holocausto". Extender esa etiqueta a ciudadanos o científicos críticos no es un error inocente, sino una manipulación deliberada del lenguaje con fines estigmatizantes.

Desde la London School of Economics, un informe advierte que etiquetar voces divergentes con expresiones como "negacionista" o "alarmista" refuerza la polarización y debilita el diálogo constructivo, en lugar de promover una discusión racional. Otras, investigaciones recientes muestran que la repetición de estas etiquetas moldea la percepción pública y fomenta la autocensura en el ámbito científico.

El resultado es claro: no se trata de describir, sino de silenciar la discrepancia y blindar el dogma climático.

Descarbonización: el absurdo de borrar el carbono

En documentos del IPCC y la Agencia Internacional de la Energía (IEA), la descarbonización significa reducir las emisiones de CO₂ derivadas de los combustibles fósiles.

El glosario la eleva a proceso inevitable. Pero el término confunde. Viene de carbo (carbón) y en química se asocia al grupo carbonilo del CO₂. Pero traducido al lenguaje común, suena a "eliminar el carbono" en general, algo imposible y absurdo, porque el carbono es la base de la vida: está en el ADN, en las proteínas y en la fotosíntesis que sostiene los ecosistemas.

Los registros geológicos lo prueban: durante el Mesozoico, los niveles de CO₂ eran tres a cinco veces superiores a los actuales, y la biosfera experimentaba una explosión de biodiversidad.

Asimismo, durante el Cámbrico, hace más de 500 millones de años, las concentraciones de CO₂ alcanzaron entre 2.000 y 4.000 ppm, es decir, hasta diez veces los niveles actuales, coincidiendo con la explosión Cámbrica de biodiversidad.

Hablar de "descarbonizar el planeta" es químicamente absurdo y biológicamente imposible.

"Cero emisiones netas" y "sumideros de carbono"

El glosario fija como meta el cero neto en 2050, confiando en los sumideros naturales. Sin embargo, el informe State of the Climate 2023 de la NOAA, muestra que estos sumideros ya no absorben CO₂ con la misma eficacia que en décadas pasadas.

Las tecnologías de captura, como DAC y BECCS, siguen siendo marginales: un estudio en Nature Climate Change advierte que la mayoría de proyectos previos han fallado en escala y viabilidad. Además, expertos estiman en Frontiers in Climate que para 2050 estas técnicas cubrirían solo un 25 % CO₂ que habría que retirar de la atmósfera, muy lejos del objetivo político.

Prometer el "cero neto" no es ciencia: es una utopía política disfrazada de inevitabilidad.

La geología incomoda al relato

La geología demuestra que grandes cambios climáticos —glaciaciones, periodos cálidos o eras frías— ocurrieron mucho antes de la industrialización. Factores como los ciclos orbitales de Milankovitch, la actividad solar y la tectónica de placas han sido motores del clima durante millones de años. Así lo confirman registros sedimentarios que muestran cómo los ciclos orbitales modulaban el clima en escalas milenarias.

Reducir la complejidad climática a una sola variable —como las emisiones de CO₂ de origen humano— es una reducción excesiva y engañosa de la historia natural del planeta.

Ciencia convertida en propaganda

Todas estas expresiones —emergencia climática, negacionista, descarbonización, cero emisiones netas, sumideros de carbono— no buscan describir la realidad, sino condicionarla. El Diccionario Climático no es una guía pedagógica, sino un manual de propaganda, que sustituye la incertidumbre propia de la ciencia por certezas políticas prefabricadas y transforma un debate abierto en un discurso blindado.

La verdadera emergencia no es climática, sino intelectual. El riesgo no está en las tormentas ni en los glaciares, sino en el uso de un lenguaje cuidadosamente diseñado para restringir la crítica y moldear el consenso.

Cuando la ciencia se reduce a consignas, la sociedad no progresa en conocimiento: retrocede hacia el dogma. Y frente al dogma, la única respuesta posible es la crítica, el rigor y la libertad de pensamiento.