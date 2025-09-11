Un nuevo estudio realizado por los investigadores holandeses Hessel Voortman y Rob de Vos, publicado en la prestigiosa revista Journal of Marine Science and Engineering, ha puesto en jaque las narrativas catastrofistas sobre la subida del nivel del mar que han dominado el discurso climático durante décadas. Bajo el título A Global Perspective on Local Sea Level Changes, este análisis exhaustivo de datos mareográficos globales concluye que no hay evidencia de una aceleración significativa en la subida del nivel del mar en el 95% de las ubicaciones estudiadas.

En los lugares donde se registran aumentos más rápidos, las causas responden más a factores locales no climáticos, como movimientos tectónicos, subsidencia del terreno o extracción de agua subterránea, que a la subida de temperaturas.

Durante años, instituciones como el IPCC de la ONU han proyectado escenarios apocalípticos, con subidas del nivel del mar de hasta 1,2 o incluso 3 metros para finales de siglo en los escenarios más catastrofistas. El estudio holandés, basado en mediciones reales y no en modelos especulativos, ha comparado los datos reales con un escenario algo más racional, el SSP2-4.5, que prevé una subida del mar de entre 0,44 y 0,76 metros para 2100. Y aún así concluye que dicha predicción es dos milímetros al año mayor que los datos observados.

Lo más asombroso es que este hallazgo no viene de la comunidad científica que estudia el clima y sus efectos sino de dos figuras ajenas al mismo, que lo han elaborado en el tiempo libre que les dejan sus empleos. Después de décadas recibiendo paletadas de dinero, los supuestos expertos en cambio climático jamás se habían molestado en elaborar un estudio que analizara a nivel global las observaciones reales sobre cambios en el nivel del mar. Han tenido que ser ingenieros holandeses especializados en infraestructuras costeras quienes dedicaran tiempo a revisar las predicciones.

"Es una locura que no se hubiera hecho ya. Comencé esta investigación en 2021 revisando la literatura existente. Me pregunté quién había hecho la comparación entre las proyecciones y las observaciones. Y no lo había hecho nadie", declaró Hessel Voortman en una entrevista a Public News. Como ingenieros civiles y encima holandeses, que de esto saben algo, el objetivo de este estudio es inminentemente práctico y destinado a evaluar los riesgos que supone la subida del nivel del mar para la construcción de infraestructuras costeras.

Pero claro, esta investigación supone un revés para quienes han utilizado el alarmismo climático como herramienta política, lo cual podría explicar por qué no se ha hecho antes. No hay financiación ni incentivos académicos para estudios que pongan en duda el relato oficial. Mientras los titulares sensacionalistas y las campañas de Greenpeace advierten sobre océanos que engullen ciudades, los datos fríos y objetivos muestran una realidad mucho menos dramática. No es la primera vez que la ciencia real desmiente las exageraciones: recordemos cómo los modelos climáticos han fallado sistemáticamente en predecir el comportamiento real del clima. Este estudio holandés es un recordatorio de que el rigor científico debe primar sobre la agenda ideológica del ecologismo.