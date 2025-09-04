De la edad de hielo y las hambrunas a la predicción de Sánchez sobre Madrid y el clima de Marrakech

Este lunes el presidente del Gobierno Pedro Sánchez asistió al acto "Por un pacto de Estado contra la Emergencia Climática" donde enumeró una serie de propuestas para tratar de frenar el "cambio climático". Durante su intervención, Sánchez llegó a afirmar que "según todos los científicos, en 2050 Madrid tendrá un clima similar al que ahora tiene Marrakech". En este tuit del ministro Óscar López lo podemos ver:

En 2050, Madrid tendrá un clima similar al que ahora tiene Marrakech, según los científicos. Los efectos de la emergencia climática cada vez son más graves. Y el negacionismo nos cuesta demasiado caro. Madrid debe apoyar el Pacto de Estado. pic.twitter.com/Pu49yAvNjr — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) September 1, 2025

Más allá de que resulta difícil de creer que los más de 8 millones de científicos que hay en todo el mundo se hayan puesto de acuerdo para afirmar que Madrid tendrá en 2050 un clima similar al de Marrakech o que Barcelona tendrá un clima similar al de Túnez, es posible que estemos asistiendo a una de las muchas predicciones que se lanzan al aire y que finalmente no se acaban cumpliendo.

Esas predicciones con mensajes alarmistas que tienen un fuerte eco en los medios de comunicación pero que con el paso del tiempo o bien no se cumplen como se espera, o bien ocurre todo lo contrario a lo que pronosticaban. En relación con estas últimas, en Libre Mercado ya mostramos una serie de predicciones climáticas fallidas entre los años 1939 y 2018, y en este artículo vamos a utilizar dos ejemplos muy clarificadores para poner en cuarentena cualquier predicción climática, por mucho que provenga de un científico.

En primer lugar, en la década de 1970 no pocos científicos hablaban de una próxima "edad de hielo" y la revista Time Magazine se hizo eco de esto. En un artículo del año 1974, se dice lo siguiente: "Al analizar los extraños e impredecibles patrones meteorológicos de los últimos años, un número creciente de científicos comienza a sospechar que muchas fluctuaciones meteorológicas aparentemente contradictorias forman parte, en realidad, de una convulsión climática global."

"Por mucho que varíe el clima de un lugar a otro y de una época a otra, cuando los meteorólogos promedian las temperaturas en todo el mundo, descubren que la atmósfera se ha ido enfriando gradualmente durante las últimas tres décadas. Esta tendencia no muestra indicios de revertirse. Los climatólogos se muestran cada vez más aprensivos, ya que las aberraciones meteorológicas que estudian podrían ser el presagio de otra edad de hielo."

El hielo y las hambrunas que no llegaron

En julio de 1976, en el New York Times se publicó un artículo donde se hablaba de la llegada de un periodo de enfriamiento inminente y que eso causaría hambrunas.

"Hay pocos alimentos almacenados para amortiguar el impacto de los problemas climáticos que dañaron las cosechas de forma repentina e inesperada en 1972, 1974 y 1975, y cada vez hay más pruebas de que este tipo de fenómenos meteorológicos perjudiciales podría ocurrir con mayor frecuencia en la próxima década que en la anterior. El peligro más inminente y de mayor alcance es la posibilidad de una crisis alimentaria y climática que gravaría a los países ricos con aumentos sin precedentes en los precios de los alimentos, pero que podría provocar hambruna e inestabilidad política en muchas partes del mundo no industrializado."

"Hoy, mediante la lectura de registros naturales como el tamaño y la forma de los anillos de los árboles, los climatólogos pueden trazar las oscilaciones pasadas del péndulo climático y, por lo tanto, predecir el futuro. Y las noticias para el futuro no son del todo buenas. El clima se volverá inestable. Hará frío. Las malas cosechas y las hambrunas regionales serán más frecuentes. El clima probablemente hará historia, una vez más."

Esta tendencia de alertar sobre un inminente enfriamiento de todo el planeta a mediados y finales del siglo XX se compatibilizó durante el mismo tiempo con la idea de que los glaciares se iban a derretir próximamente y que iba a subir peligrosamente el nivel de los mares. Algo aparentemente contradictorio.

Como vemos, estas dos predicciones no sólo no se han acercado, sino que ha ocurrido todo lo contrario, ni ha habido enfriamiento del planeta ya que la temperatura ha subido, ni ha habido una sucesión de hambrunas ya que nunca hubo tantos recursos como en la actualidad.