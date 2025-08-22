La nueva solución de Sánchez contra los incendios: una "comisión interministerial de cambio climático"

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha apuntado directamente hacia el cambio climático como el causante de los incendios que han asolado el país durante este mes de agosto –a pesar de que la mayoría hayan sido provocados por pirómanos—; por lo que ahora el jefe del Ejecutivo ha situado un "Pacto de Estado contra la emergencia climática" como el camino a seguir para evitar que la situación se vuelva a producir.

Para ello, Sánchez ha anunciado este viernes la creación de una comisión interministerial que allane el camino hacia el mencionado pacto, que el líder socialista espera conseguir con el apoyo de todo el arco parlamentario. Un pacto que, según ha dicho, es necesario para el país debido a la "emergencia climática" que tiene España. "Esto es algo que tenemos que hacer conjuntamente", ha incidido afirmando que "todos somos afectados por esta emergencia climática" en una comparecencia sin preguntas en el concejo asturiano de Degaña junto al presidente de Asturias, Adrián Barbón.

Sánchez ha utilizado frases retóricas grandilocuentes pero vacías como "redefinir todos los aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático". Algo para lo que no ha anunciado ningún tipo de medida concreta más allá de la comisión interministerial entre las carteras de Transición Ecológica e Interior. Sobre este organismo tampoco se ha anunciado el coste ni los integrantes exactos.

En este marco, el líder del PSOE ha dicho que busca "hacer una apuesta que trascienda a las legislaturas y a la emergencia climática"; para lo que ha asegurado que trabajará en los próximos "meses y años". La comisión se creará el próximo martes en Consejo de Ministros y contará con los socialistas Sara Aagesen y Fernando Grande-Marlaska como representantes máximos de sus ministerios.

Respalda a Protección Civil

Además, el jefe del Ejecutivo ha prometido que el Consejo de Ministros declarará como zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil–no zona catastrófica, lo que otorgaría mayores medios a las víctimas— las áreas arrasadas por los incendios. Para ello, ha pedido agilidad a los alcaldes e instituciones regionales en la contabilización de los daños causados por el fuego y así poder proceder "cuanto antes" a la reconstrucción".

Asimismo, el secretario general de los socialistas ha respaldado a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, que se enfrentó a varios dirigentes autonómicos del PP después de que se destapara que su organismo no preguntó a las comunidades qué recursos tenían hasta el pasado viernes 15 de agosto. A esta, la ha felicitado "por su tarea durante todas estas horas y días tan largos y noches tan largas en los que ha estado al pie del cañón" sin entrar a valorar su eficacia y rapidez de respuesta respecto a los incendios.