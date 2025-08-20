El Gobierno preguntó a las CCAA qué medios de extinción tenían cuando el fuego ya había devorado pueblos enteros

A pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este martes que la colaboración entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas se dio "desde el primer momento" con el objetivo de extinguir los incendios que asolan el país; ha trascendido que no fue hasta cuatro días después de que la situación estuviese descontrolada cuando Protección Civil inició los trámites para pedir a las comunidades autónomas (CCAA) no afectadas que les detallasen cuáles eran sus medios de extinción con el objetivo de facilitarlos a las comunidades afectadas por los fuegos.

Según ha destapado el diario El Mundo, no fue hasta el viernes festivo 15 de agosto que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias —dependiente del Ministerio del Interior— solicitó a las autonomías un listado detallado de "su disponibilidad de medios aéreos de extinción y transporte". Ya entonces, varias comunidades se habían coordinado de motu propio y habían trasladado efectivos de extinción de incendios a las zonas afectadas.

El organismo dependiente de la cartera de Fernando Grande Marlaska se dirigió el pasado viernes a los servicios de emergencias de 10 autonomías considerando que no corrían riesgo extremo de incendio y podían ayudar a las que sí se encontraban en una situación grave. Estas eran: Cantabria, Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha. En el correo electrónico se podía leer como asunto "solicitud de medios aéreos" y fue mandado a las 9.45 horas del viernes, cuatro días después de que se activase la situación operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias.

La situación se había descontrolado el jueves 14, cuando se comenzó a presagiar que varios de los incendios no iban a remitir como se esperaba; ya que estos habían consumido pueblos enteros a su paso, como el municipio castellanoleonés de Palacios de Jamuz. Esto se reflejaba en el correo, que ponía de relevancia los incendios forestales que estaban asolando a Asturias, Galicia, Castilla y Léon y Extremadura; por lo que se solicitaba la disponibilidad de medios aéreos y de transportes para ser ofrecidos a esas comunidades autónomas.

Las CCAA ya se habían coordinado

Esta fue, según han detallado fuentes de tres autonomías distintas a este mismo diario, la primera vez que el organismo se ponía en contacto con las CCAA para saber de los medios que disponían. De hecho, una de esas comunidades se limitó a responder al correo que ya habían enviado los recursos de los que disponían en coordinación directa con esas comunidades. Algo que señaló la presidenta extremeña, María Guardiola, en su comparecencia conjunta con Sánchez este martes: "Si hubiéramos tenido los medios con la misma rapidez con la que nos los han facilitado las CCAA, igual estábamos hablando de otra cosa".

Por su parte, desde Protección Civil reconocen que esa fue la primera comunicación que se envió a las comunidades no afectadas, aunque se justifican en que esas competencias de coordinación son propias de las comunidades autónomas; lo que vuelve a evidenciar la guerra de competencias entre las comunidades y el Gobierno y la falta de claridad entre quien debe gestionar las emergencias, como quedó patente durante la DANA.

Según fuentes de este organismo, el correo en el que pedían este listado de medios de extinción no se envió antes porque fue el día 15 en el que cambiaron las previsiones meteorológicas complicando la previsión de los incendios, que se agravó tras saber que la ola de calor duraría unos días más. "Así que, para anticipar que pudiera haber medios adicionales, hicimos de gestores o intermediarios y los ofrecimos a las CCAA afectadas, que nos dijeron si aceptaban o no", detallan estas fuentes a El Mundo.

Si quieren ayuda, que la pidan

Además, Protección Civil se escuda en que algunas comunidades no pidieron ayuda a este organismo hasta ese mismo día 15. Algo que, desde Castilla y León, explican que se debió a que, al cambiar las previsiones meteorológicas y agravarse la previsión de los incendios, se entendió necesaria más colaboración del Estado y prestación de medios estatales. En otro orden de cosas, la Xunta de Galicia detalla que sus técnicos ya habían hablado en varias ocasiones con los cargos del organismo para explicarle sus necesidades para la extinción de los incendios; si bien no fue hasta el pasado viernes cuando lo "formalizaron" por escrito.

Desde la dirección nacional del PP se ha lamentado que no se haya aprobado un Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil similar al que existen en otros países de la Unión Europea y que el organismo dependiente del Ministerio del Interior no cuente ya con un catálogo de todos los medios que tienen las comunidades autónomas; lo que, a su juicio, agilizaría notablemente la prestación de servicios y la gestión de emergencias.