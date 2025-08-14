El desgarrador relato de un bombero frente a un pueblo arrasado por las llamas: "Es un horror"

El fuego sigue arrasando León y Zamora, donde ya han quedado calcinadas 38.000 hectáreas. Las llamas avanzan sin control, devorando pueblos enteros, como ha ocurrido en Palacios de Jamuz en la provincia de León.

Uno de los bomberos que trabaja en la zona ha difundido un vídeo de todas las viviendas del pueblo siendo devoradas por las llamas. "La situación es muy crítica. Se está quemando todo el pueblo", advierte mientras muestra las imágenes de las casas destrozadas.

Un total de 4.345 personas ha tenido que ser desalojada durante la tarde y la noche de este martes como consecuencia del incendio forestal que afecta a Molezuelas (Zamora) y varios municipios de la provincia de León, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno.

La mayoría ha pasado la noche en varios pabellones habilitados en La Bañeza y Astorga. La Guardia Civil ha coordinado las evacuaciones en una veintena de localidades de distintos términos municipales debido a la proximidad de las llamas, entre ellas Jiménez de Jamuz (1.200 personas), Alija del Infantado (600), Villanueva de Jamuz (300), Torneros de Jamuz (300), Quintana del Marco (180), Miñambres (200), Villamontán de la Valduerna (200), Santa Elena de Jamuz (150), Posada de la Valduerna (130), Ribas de la Valduerna (120) o Genestacio (100).

También se han producido desalojos en Quintanilla de Flórez (100), Palacios de Jamuz (60), Quintana y Congosto (100), Herreros de Jamuz (140), Nora del Río (60), Destriana (100), Robledo de la Valduerna (50), Villalís de la Valduerna (60), Robledino de la Valduerna (50), Redelga de la Valduerna (50) y Tabuyuelo de Jamuz (15), entre otras poblaciones.

Las personas evacuadas han sido trasladadas principalmente a La Bañeza, donde Cruz Roja mantiene cuatro albergues, y a Astorga, donde se han habilitado tres -en el Seminario, el pabellón municipal y el acuartelamiento militar- para ofrecerles alojamiento y asistencia.