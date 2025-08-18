Alfonso Rueda: "Llevamos muchos días pidiéndole más medios a Sánchez, espero que cumpla"

Los incendios forestales que están arrasando Galicia han calcinado en pocos días más de 50.000 hectáreas, especialmente en la provincia de Orense. Un desastre natural que ha mantenido, además, el tráfico ferroviario entre la comunidad gallega y el resto de España vía AVE y numerosas carreteras. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interrumpió brevemente este fin de semana sus vacaciones en La Mareta para hacer una visita express a la zona y reunirse con el presidente gallego, Alfonso Rueda, y hacer un llamamiento a un pacto de Estado "frente a la emergencia climática" cuando muchos de los incendios están siendo provocados.

En el programa Es la Mañana de esRadio el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha comentado la última hora del fuego que mantiene en vilo desde hace varios días a los habitantes de Orense y León. Rueda ha dicho que la última noche "ha sido bastante compleja, igual que la últimas semanas" y que "mientras las temperaturas y los vientos se mantengan lo seguirán siendo" en estos "nueve incendios activos, todos en la provincia de Orense". En este sentido, ha señalado que no recuerda en Galicia "tantos días seguidos de temperaturas altísimas y sin lluvia" por lo que los cambios meteorológicos previstos para los próximos días hacia temperaturas más suaves "esto va a ayudar muchísimo".

Más medios para luchar contra el fuego

Alfonso Rueda ha hablado de la visita de Pedro Sánchez a la zona del incendio tras varios días en los que no había comparecido. Ha dicho que "cada uno que juzgue según los tiempos" porque en Galicia "llevamos muchos días pidiendo más medios y que movilice al Ejercito, Sánchez "estuvo ayer aquí y tuve la ocasión de decírselo cara a cara".

Ha contado que el presidente del Gobierno "dijo que sí" a enviar más medios para luchar contra los incendios. "Tendremos ocasión de ver si lo cumple", ha añadido Rueda. El presidente gallego ha indicado que cree que Sánchez "ayer se llevó una impresión de lo que está pasando aquí". Sobre el número de efectivos que necesitan ha contado que "no menos de 200" aunque "si pueden ser muchos más… Y no sólo militares, serían de apoyo, aviones, buldócers…". El presidente de la Xunta de Galicia ha destacado que los necesita cuanto antes porque a él no le sirven "dentro de una semana".

Cálculos políticos mientras España arde

El rifirrafe político entre PP y PSOE a cuenta de las competencias y la falta de medios ha colmado la paciencia de la ciudadanía mientras España sigue ardiendo. Unos piden que el Gobierno de Pedro Sánchez se implique más mientras desde la izquierda y sus medios afines se ha trasladado el mensaje que los presidentes autonómicos del PP no quieren aumentar el nivel de alerta de 2 a 3.

Alfonso Rueda ha dicho que pediría el nivel 3 de alerta si él "supiera y tuviera la certeza que iba a servir", pero cree que "no son momentos de cálculos políticos ni estrategias de corto alcance". Ha asegurado que "el mejor servicio contra incendios que es el gallego" y que pasar de nivel supondría "verse desplazado por gente que no conoce el terreno".

Además, ha destacado que quiere "pensar que si el Gobierno tuviera medios ya los habría enviado" porque "sería gravísimo que se estuvieran guardando medios para un hipotético nivel tres". En este sentido, ha vuelto a decir que necesitan "más medios" porque "esta situación no la hemos vivido nunca" con "incendios explosivos". Pero ha destacado que "no estamos para formalidades" ya que "el Gobierno sabe de sobra lo que nos falta".

La "emergencia climática" de Sánchez

En su comparecencia exprés tras interrumpir brevemente sus vacaciones en La Mareta para visitar la zona cero de los incendios de Galicia y de León el presidente del Gobierno ha pedido un pacto de Estado para luchar contra la "emergencia climática" que sufre España. Sobre estas palabras, Alfonso Rueda ha dicho que "todo esto está muy bien", pero "ya se lo escuche decir en 2022. "Lo que nos hace falta ahora mismo es apagar los incendios", ha añadido.

El presidente de la Xunta de Galicia ha insistido en que "venir ayer a Galicia con esta propuesta principal en estos momentos no es lo que nos hace falta" ya que "una inmensa mayoría" de los incendios son por mano del hombre. "A veces son por negligencias que causan estos efectos tremendos, pero hay gente que quema por pura maldad y causar cuanto más daño mejor. Contra esta gente hay que ser inflexible y que caiga todo el peso de la ley. Si se detecta a los culpables que haya castigos ejemplarizantes. Esto es lo fundamental. Que hay una enorme carga de intencionalidad en los incendios", ha pedido.

Alfonso Rueda ha contado que "nosotros llevamos muchos años gastando mucho dinero en prevención, pero es una tarea colectiva no sólo de las administraciones". El presidente gallego ha dicho que "si no hay esa limpieza los incendios se acercan mucho a las viviendas. Hay que incidir en todo esto". En este sentido, ha lamentado "el abandono del monte", pero advierte que "las zonas ordenadas desde el punto de vista de la explotación económica del monte es más difícil que ardan, pero llega un momento en el que pasa", como se ha visto en los incendios de Orense con viñas y cultivos arrasados.

"Hay que seguir haciendo cambios legales y de hábitos, mentalización de la sociedad. Las propiedades hay que tenerlas limpias. Después de lo que hemos visto habrá más concienciación", ha destacado el presidente gallego que ha prometido que "ayudaremos económicamente para que eso se haga". Sin embargo, ha insistido en que "no se puede dejar a las administraciones" que sean las que limpien exclusivamente el monte.

Sobre la reanudación del tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid ha dicho que se hará "cuanto antes" y que "en el centro de emergencias de Orense hay representantes de Adif esperando a que los técnicos les digan cuando se puede". "Somos conscientes lo que supone que no haya trenes, pero principal es la seguridad", ha dicho el presidente gallego que ha añadido para finalizar que "a la gente a la que se le ha cortado el tren se le ha dejado a su suerte, pero es otra cosa para hablar en otro momento".