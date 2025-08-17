Mañueco denuncia que Sánchez no le ha mandado "nada de los recursos solicitados"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha publicado en la tarde de este domingo un tuit en el que denuncia que, "cuarenta y ocho horas después de pedir al presidente del Gobierno más medios del Ejército contra los incendios, no hemos recibido nada de los recursos solicitados".

Según el líder autonómico, su región espera 25 bulldozer con maquinistas, 1.000 soldados, 15 vehículos nodriza, 15 puestos de mando avanzado, 20 helicópteros de transporte de personal, 10 helicópteros bombardero de agua, atención logística al operativo y drones con visores térmicos para la detección de puntos calientes, y nada de todo esto les ha llegado. "Seguimos esperando", concluía.

Mañueco ha podido reiterarle esta petición en persona al reaparecido Pedro Sánchez, quien aterrizó en helicóptero en tierras leonesas a eso de las cuatro de la tarde tras recalar en Orense, provincia también afectada por los incendios, donde propuso un "pacto de Estado contra la emergencia climática" para luchar contra el fuego y las riadas. En su visita en León, el jefe del Ejecutivo central ha estado también acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

Tal y como recoge Europa Press, tras aterrizar en un campo de fútbol, donde ha sido recibido por Fernández Mañueco, el presidente del Gobierno ha recorrido algunas de las zonas arrasadas por el fuego del incendio de Orallo, en un recorrido en el que también han estado la directora General de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

También han estado presentes, entre otros, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y la vicesecretaria General del PSOE de Castilla y León y procuradora en las Cortes, Nuria Rubio.