Feijóo exige a Sánchez que aclare "qué va a mandar y cuándo" para luchar contra los incendios

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado la tardanza del Gobierno de Pedro Sánchez en movilizar recursos contra los incendios que arrasan Galicia, Castilla y León y Extremadura. Aunque ha celebrado "la rectificación del Gobierno", ha reprochado al jefe del Ejecutivo que solo haya reaccionado tras días de emergencia y tras visitar el Centro de Coordinación Operativo en Orense.

Después de que Sánchez asegurara que pondrá "todos los recursos" del Estado a disposición de los equipos de extinción, Feijóo ha reclamado que se aclare de inmediato "qué va a mandar y cuándo". "El único camino contra los fuegos tan extraordinarios que vivimos es usar hasta el último recurso disponible del Estado y de la UE. Aunque hacerlo una semana después es tarde, cabe dar la bienvenida a la rectificación del Gobierno y pedir que se concrete", escribió en redes sociales.

El único camino contra los fuegos tan extraordinarios que vivimos es usar hasta el último recurso disponible del Estado y de la UE. Aunque hacerlo una semana después es tarde, cabe dar la bienvenida a la rectificación del Gobierno y pedir que se concrete. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 17, 2025

El líder popular subrayó que contar con más efectivos y medios del Ejército, así como con apoyo europeo, "es imprescindible", y exigió que se atiendan todas las solicitudes de las comunidades autónomas "sin excepciones ni excusas". En su opinión, la reacción de Sánchez llega tarde: "Muchos españoles tenemos la sensación de que los recursos que se prometen activar hoy, cuando Sánchez se ha decidido a salir de La Mareta, deberían haber llegado mucho antes, cuando miles de personas tuvieron que ser desalojadas a la fuerza de sus viviendas".

Feijóo enumeró además cinco fallos cometidos por el Ejecutivo durante la crisis: "falta de previsión, de planificación, de anticipación, de inversión y de reacción". Y advirtió de que, a estas alturas de la crisis, "el sentido de Estado contra la emergencia ya solo puede empezar porque no escatime ni un solo medio para combatirla".

Para el líder del PP, la prioridad en cualquier emergencia debería haber sido la "colaboración total desde el minuto uno". "Todas las comunidades, con independencia del color político, lo han entendido así, y ése es el ejemplo a seguir por parte de todos", defendió.

Feijóo pidió finalmente que el Gobierno actúe "por encima del oportunismo político y los chascarrillos partidistas", recordando que "en una situación así, la gente y los agentes que llevan días luchando contra él merecen el apoyo inequívoco de todas sus administraciones".