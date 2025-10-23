Así es el pez dragón con sangre anticongelante descubierto en la Antártida

En las aguas heladas del Océano Antártico, donde la luz del sol apenas penetra, la presión supera 80 veces la de la superficie y las temperaturas rozan el punto de congelación, un grupo de científicos descubrió en 2024 una nueva especie de pez con un aspecto sumamente peculiar: lo bautizaron Akarotaxis gouldae, más conocido ya como el pez dragón antártico.

Los científicos encontraron inicialmente una serie de larvas muy parecidas a otra especie. Sin embargo, su posterior análisis genético desveló que estaban ante un ejemplar totalmente nuevo y desconocido. Al igual que el resto de peces del orden Notothenioidei, el pez dragón antártico puede sobrevivir en aguas gélidas gracias a que tiene proteínas anticongelantes en su sangre.

El hallazgo se publicó en la revista Zootaxa por un equipo internacional liderado por el investigador Andrew Corso, del Virginia Institute of Marine Science (EE.UU.). "Es como encontrar una criatura de otro planeta", comentó Corso. "Estos peces viven en condiciones que serían letales para casi cualquier otra forma de vida marina".

Una nueva especie bajo el hielo

El Akarotaxis gouldae tiene el cuerpo alargado, con dos franjas oscuras verticales y una piel casi translúcida que refleja la luz como si fuera hielo pulido. Aunque apenas mide 20 centímetros, su estructura ósea y su sistema circulatorio muestran adaptaciones únicas al frío extremo, lo que ha llevado a los científicos a redefinir su género dentro de la familia de los peces dragón antárticos.

Además, el estudio menciona que la especie tiene una fecundidad extremadamente baja y que los adultos viven en aguas profundas mientras las larvas se encuentran cerca de la superficie, lo que las hace potencialmente vulnerables.

El hallazgo ha dejado sumamente sorprendidos a los científicos porque, tras analizar el ADN del Akarotaxis gouldae, descubrieron que esta especie surgió de otra línea evolutiva hace más de 10 millones de años, lo que indica que este animal podría haber sobrevivido a múltiples eras glaciares.

De hecho, la hipótesis principal es que una población primitiva de peces dragón quedó atrapada en fosas profundas, cubierta por los glaciares, y sobrevivieron gracias a los nutrientes que les llegaban a través del hielo en movimiento. Cuando los glaciares retrocedieron, la población se había diferenciado genéticamente de su pariente más cercano, el Akarotaxis nudiceps, lo que habría dado lugar a una nueva especie.

Y eso suscita preguntas sobre qué tipo de biodiversidad puede permanecer todavía escondida bajo el hielo. De hecho, los océanos polares son, paradójicamente, uno de los lugares más fértiles para la ciencia moderna. Allí, la vida ha evolucionado para resistir el frío más extremo del planeta, y cada nueva especie encontrada sirve para entender mejor cómo la naturaleza desafía los límites de lo posible.