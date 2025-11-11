Buscan personas para un ensayo con MDMA para tratar el narcisismo: "Hay personas que no están a mi nivel"

"Hay personas que no me comprenden porque no están a mi nivel". "Necesito que me admiren más". "A veces siento que los demás me envidian". Estas frases, que podrían parecer arrogantes o incluso inofensivas, forman parte del cuestionario inicial de un estudio clínico que está reclutando personas para probar una nueva terapia con MDMA. El ensayo lo lidera la Universidad de Washington y está aprobado tanto por la FDA como por su comité ético universitario.

El objetivo no es otro que evaluar si la MDMA —la sustancia conocida como "éxtasis" en su uso ilegal— puede ayudar a personas con narcisismo patológico a mejorar su calidad de vida. El acceso comienza con un test online gratuito y anónimo.

El test que se usa en el estudio clínico —anónimo y gratuito— está disponible al final del artículo.

Una condición compleja y poco tratada

El narcisismo patológico —a menudo etiquetado como trastorno de personalidad narcisista— afecta profundamente a las relaciones personales, la autoestima, el manejo del estrés y la estabilidad emocional. Según los investigadores, los afectados tienden a mostrar una combinación de:

Grandiosidad (sensación de superioridad, necesidad de admiración).

Vulnerabilidad emocional (hipersensibilidad a la crítica, vergüenza, rabia, inseguridad).

Déficit empático (dificultad para reconocer el sufrimiento ajeno).

El tratamiento tradicional suele combinar psicoterapia de larga duración y, en algunos casos, medicación para síntomas asociados, pero no existe hasta ahora una intervención específica que haya demostrado eficacia directa sobre el núcleo del trastorno.

¿Por qué MDMA?

El estudio explora una posibilidad innovadora: usar MDMA en un entorno clínico supervisado como facilitador de una terapia profunda, capaz de suavizar las defensas emocionales, aumentar la empatía y permitir una mayor apertura al cambio. Esta sustancia no está aprobada actualmente para uso terapéutico, pero la FDA permite su uso bajo control en ensayos clínicos como este.

El formato del estudio es muy específico: dura 10 meses, incluye 20 sesiones en total y se estructura en:

3 sesiones de preparación sin fármacos

3 sesiones experimentales con MDMA (de 6 a 8 horas)

9 sesiones de integración tras cada dosis

4 sesiones de seguimiento en los 6 meses posteriores

Así es la experiencia de los participantes

El entorno de las sesiones con MDMA está diseñado para parecerse más a una sala de estar que a una consulta clínica. Hay música, luz tenue y se permite el uso de antifaces para favorecer la introspección. Durante toda la sesión, dos terapeutas —formados y con licencia— acompañan al participante sin dirigir activamente la conversación, que es guiada por la propia persona.

Cada sesión comienza con controles médicos (signos vitales, test de drogas, prueba de embarazo si aplica). La primera dosis es de 80 mg de MDMA, y puede incluir una segunda dosis reducida. En las siguientes sesiones se puede aumentar hasta 120 mg más un refuerzo, siempre con evaluación médica.

Después de cada experiencia con MDMA, la persona asiste a tres sesiones semanales de integración donde reflexiona sobre lo vivido, con apoyo psicológico. Se les invita a compartir también emociones difíciles o reacciones inesperadas.

Un estudio serio y con criterios estrictos

El ensayo está dirigido por los médicos Anthony Back y Alexa Albert, y es completamente legal. La MDMA utilizada ha sido fabricada por PharmAla Biotech en grado farmacéutico. La financiación del proyecto corre a cargo de Pivotal Ventures, fundación de inversión creada por Melinda French Gates.

Solo pueden participar personas entre 18 y 64 años, que estén en terapia individual desde hace más de seis meses y puedan suspender temporalmente ciertos medicamentos, especialmente antidepresivos.

No se admite la participación de personas con:

Trastorno bipolar, psicóticos o alimentarios.

Consumo activo de drogas o alcohol.

Ideas suicidas recientes o riesgo cardiovascular.

Además, es obligatorio permitir que un familiar cercano y el terapeuta habitual completen evaluaciones externas sobre la conducta narcisista del paciente antes y después del tratamiento.

¿Qué riesgos tiene?

El documento de consentimiento, de más de 20 páginas, dedica un apartado completo a detallar los posibles efectos secundarios del tratamiento. Algunos son relativamente comunes: quienes han participado en estudios similares han experimentado sequedad bucal, tensión en la mandíbula, náuseas, dolores de cabeza, insomnio o una sensación general de estar "fuera de foco". También se describen cambios pasajeros en la percepción, tanto emocional como sensorial, que suelen desaparecer en cuestión de horas o días.

Existen riesgos más serios, aunque menos frecuentes, que el equipo investigador explica con claridad: si se combinara accidentalmente la MDMA con antidepresivos —especialmente del tipo ISRS o IMAO—, podría producirse un síndrome serotoninérgico, una reacción potencialmente grave. También se contemplan posibles complicaciones cardíacas en personas con antecedentes clínicos, por eso el cribado médico previo es tan estricto. Es posible que el tratamiento intensifique síntomas como la ansiedad, la ira o el malestar emocional. De hecho, se espera que parte del trabajo terapéutico implique confrontar emociones intensas o revivir traumas del pasado, algo que, si bien puede ser sanador a largo plazo, resulta incómodo durante el proceso.

Test online gratuito y anónimo

El punto de entrada a todo el proceso es un test online gratuito y anónimo. Dura menos de diez minutos y está planteado como un cuestionario psicológico con afirmaciones que pueden incomodar o, al menos, hacer reflexionar. Algunas de las preguntas: "Creo haber logrado mucho más de lo que otros reconocen", "Algunas personas creen que me aprovecho de los demás", "Siento que los demás me envidian" o "Cuando no me prestan atención, me siento mal conmigo mismo".

Las respuestas no se guardan ni se vinculan a ningún perfil personal. Al final del cuestionario, si el perfil del usuario encaja con los criterios del estudio, se ofrece un correo electrónico para establecer contacto directo con el equipo investigador.

El ensayo está registrado oficialmente en la base de datos de estudios clínicos de Estados Unidos, donde se detallan los criterios de participación, el calendario del tratamiento y los objetivos del proyecto.