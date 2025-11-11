¿Por qué cantan los pájaros al amanecer? La respuesta está en lo que ocurre justo antes de que salga el sol

El canto de los pájaros al amanecer —ese fenómeno sonoro tan común y poético conocido como coro matutino— ha sido durante décadas un misterio para la ciencia. ¿Por qué tantas especies comienzan el día con una explosión de trinos, a veces incluso antes de que salga el sol? ¿Es para marcar territorio, atraer pareja o simplemente porque hace menos ruido ambiente a esa hora? Todas estas hipótesis han sido propuestas, pero ninguna explicaba el fenómeno por completo.

Ahora, un equipo internacional de investigadores ha conseguido una respuesta sorprendente en un entorno muy poco bucólico: un laboratorio. Utilizando pinzones cebra criados en cautiverio, descubrieron que el canto al amanecer se produce como un rebote motivacional tras un periodo de supresión: los pájaros se despiertan mucho antes del amanecer, pero no pueden cantar en la oscuridad, lo que eleva su necesidad interna de vocalizar. Cuando finalmente aparece la luz, se desata un frenesí de canto.

"Es como si llevaran horas esperando poder hablar, y al fin les dan permiso", explica Satoshi Kojima, autor principal del estudio publicado en bioRxiv.

Pájaros madrugadores y hormonales

El experimento fue meticuloso: los científicos manipularon artificialmente la hora de "encendido" de la luz en el laboratorio. Descubrieron que, si retrasaban el amanecer artificial tres horas, los pájaros cantaban con mucha más intensidad. Mediante cámaras infrarrojas y sensores, también observaron que los animales ya estaban despiertos mucho antes de la luz, pero no emitían sonido alguno.

¿La razón? La oscuridad inhibe el canto, pero no el deseo de cantar. Esa inhibición acumulada eleva la motivación, algo que quedó demostrado cuando los pájaros eran entrenados para presionar una palanca a cambio de 10 segundos de luz: en la oscuridad previa al amanecer artificial, presionaban compulsivamente, solo para poder cantar un rato.

¿Y si es solo un calentamiento vocal?

Más allá de explicar el "cuándo" del canto matutino, el estudio también aporta una posible explicación funcional: el canto del alba no solo libera energía acumulada, sino que sirve como ejercicio vocal. En las primeras horas del día, los cantos de los pinzones cebra se vuelven más precisos y refinados, según análisis acústicos realizados por los investigadores. Esto apoya una vieja hipótesis conocida como la del calentamiento vocal, que sugiere que los pájaros cantan al amanecer para "afinar" sus capacidades antes de enfrentar retos como cortejar o defender territorio.

"Es el equivalente a calentar antes de correr una maratón", escriben los autores, quienes además señalan que este comportamiento podría darse en muchas otras especies, incluso en aquellas que no aprenden sus cantos por imitación, como los suboscinos.

Una motivación que se acumula como presión

El mecanismo descubierto recuerda a un viejo modelo de psicología propuesto por Konrad Lorenz: el impulso motivacional se acumula como agua en un recipiente sellado, hasta que una válvula —la luz del amanecer, en este caso— permite su liberación. El estudio también encontró una conexión hormonal: los niveles de melatonina, hormona asociada al sueño, caen antes del amanecer, facilitando el despertar, aunque la oscuridad aún impide cantar.

Más allá del laboratorio

Aunque los pinzones cebra no son aves territoriales y sus cantos son suaves, los investigadores también observaron comportamientos similares bajo condiciones más naturales. En un aviario con luz solar indirecta, los pájaros cantaban más intensamente cuando el amanecer era más tardío, reforzando la idea de que el impulso de cantar crece con la espera.

¿Una nueva mirada sobre un viejo canto?

Este estudio no descarta que el canto matutino tenga otras funciones —como atraer pareja o defender territorio— pero sí sugiere que una parte esencial del fenómeno es mucho más simple y biológica: los pájaros cantan al amanecer porque no pudieron cantar antes.

dos Santos, E. B., Mori, C., Kim, Y., Kim, J., Tachibana, R. O., Jeong, O.-Y., Lee, J., & Kojima, S. (2025). Why early birds sing early: Rebound singing from nighttime suppression can explain dawn chorus. bioRxiv. https://doi.org/10.1101/2025.09.29.679172