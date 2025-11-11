¿Delfines con peluca? Así cortejan los machos a las hembras

Un equipo de investigadoras australianas ha descrito por primera vez el uso deliberado de objetos por parte de delfines jorobados (Sousa sahulensis) en contextos reproductivos. En concreto, los machos recogen esponjas marinas y las colocan sobre su cabeza en presencia de hembras, en un gesto que se interpreta como señal de cortejo. El hallazgo, publicado en la revista Frontiers in Ecology and Evolution en enero de 2023, ha sido reforzado recientemente por una serie de imágenes divulgadas por el Parks and Wildlife Service de Australia Occidental, que fueron publicadas en su cuenta oficial de Instagram en octubre de 2025.

Una "peluca marina" como reclamo sexual

Los científicos observaron cómo los machos adultos portaban esponjas marinas sobre la frente (melón) mientras realizaban exhibiciones corporales, producían sonidos o nadaban en círculos cerca de hembras. Estas conductas, ejecutadas únicamente por machos en edad reproductiva y siempre en presencia de potenciales parejas, sugieren que las esponjas actúan como adorno visual o símbolo de aptitud reproductiva.

Según la investigadora Delphine Chabanne, autora principal del trabajo junto con Holly Raudino, el uso de objetos recogidos del entorno con una función no alimentaria podría representar una forma de ornamentación sexual, comparable a las construcciones de los pájaros jardineros o los "regalos" ritualizados en otras especies animales.

Imágenes recientes confirman el comportamiento en libertad

En octubre de 2025, el Parks and Wildlife Service de Australia Occidental, organismo responsable de la conservación del patrimonio natural del estado, difundió en su cuenta de Instagram imágenes inéditas tomadas en el archipiélago de Dampier, donde se observa a varios ejemplares de Sousa sahulensis portando esponjas marinas sobre la cabeza.

Las fotografías, captadas entre Angel Island y Dolphin Island, muestran este comportamiento en condiciones naturales, más allá del contexto de observación científica. Acompañadas por un texto irónico —"Why did the dolphin wear a wig?"—, las imágenes han servido para dar visibilidad a un comportamiento singular que hasta ahora había pasado desapercibido fuera del ámbito académico. El material fue captado por Delphine Chabanne y Holly Raudino durante trabajos de monitoreo del entorno marino.

Una especie reconocida recientemente y en declive

El delfín jorobado australiano fue reconocido como especie independiente en 2014, al diferenciarse del delfín jorobado del Indo-Pacífico. Se distribuye exclusivamente por las aguas costeras tropicales del norte de Australia, en ecosistemas particularmente sensibles a la actividad humana. La población total de adultos se estima en menos de 10.000 individuos, y en 2023 fue clasificada como "Vulnerable" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Los investigadores subrayan que este tipo de comportamientos reproductivos depende de la estabilidad del hábitat costero y de la disponibilidad de materiales naturales como las esponjas, lo que refuerza la urgencia de proteger estas zonas frente a impactos como el desarrollo industrial, la navegación o la contaminación marina.

Implicaciones etológicas: uso simbólico de objetos

El uso de esponjas como ornamento en contextos sexuales no se había documentado previamente en cetáceos. El estudio señala que este comportamiento constituye una forma de uso social de objetos con función reproductiva, lo que lo sitúa entre los pocos casos conocidos en el reino animal fuera de los primates y las aves.

Además, los investigadores observaron que algunos machos colaboran entre sí durante estas exhibiciones, lo que sugiere la existencia de alianzas sociales masculinas como estrategia reproductiva, algo ya documentado en otros delfines, pero no en esta especie.

Este hallazgo refuerza la idea de que los delfines jorobados australianos poseen una vida social más compleja de lo que se pensaba, y que su comportamiento incluye formas sofisticadas de comunicación visual y simbólica.

Chabanne, D., Brown, A. M., Foster, S., Raudino, H., & Bejder, L. (2023). Object use associated with socio-sexual display in Australian humpback dolphins (Sousa sahulensis). Frontiers in Ecology and Evolution, 11, 1086686.