Aparecen perros con el pelaje azul brillante en la zona de exclusión de Chernóbil

Un equipo del proyecto Dogs of Chernobyl, coordinado por la organización Clean Futures Fund, ha informado del hallazgo de varios perros con pelaje azul brillante en la zona de exclusión de Chernóbil, en Ucrania. El fenómeno, observado a principios de octubre durante una campaña de esterilización, ha causado sorpresa entre los habitantes locales y ha abierto diversas hipótesis sobre su origen. Aunque muchos relacionaron inicialmente el color con la radiación, los responsables del proyecto han descartado esta causa y apuntan a una explicación más mundana: contacto con una sustancia química, probablemente un residuo industrial o incluso filtraciones de una letrina portátil.

Contacto con productos químicos, la hipótesis más probable

Los animales fueron vistos cerca de la central nuclear, y aunque aún no han sido capturados para su análisis, los voluntarios y veterinarios que trabajan en la zona sospechan que se habrían impregnado de algún producto químico azulado presente en el entorno. "No han cambiado de color por radiación y no estamos diciendo eso", aclaró Clean Futures Fund en un comunicado difundido en redes sociales. Según informaron a la agencia Storyful, el color azul podría deberse a residuos procedentes de una Porta Potty (baño químico portátil) con fugas.

Pese al aspecto llamativo, los veterinarios consideran que la sustancia no parece tóxica, siempre que los animales no la ingieran. "Mientras no se laman la mayor parte del producto, probablemente no les cause daño", explicó Jennifer Betz, veterinaria del equipo de Dogs of Chernobyl, a IFLScience.

Una población canina única en el mundo

Desde 2017, el proyecto Dogs of Chernobyl se encarga de capturar, vacunar y esterilizar a los perros que viven en la zona de exclusión de unos 2.600 kilómetros cuadrados, donde no se permite el acceso sin autorización oficial. Los canes actuales son, en su mayoría, descendientes de las mascotas abandonadas durante la evacuación masiva de la ciudad de Prípiat tras el accidente nuclear de 1986. La población canina ha crecido notablemente y se estima que actualmente viven más de 800 perros en la zona.

Además de la labor veterinaria, el grupo de investigación ha recopilado desde 2017 muestras genéticas de 302 perros en distintos puntos del área contaminada: en la propia central nuclear (CNPP), en la ciudad de Chernóbil (a unos 15 kilómetros) y en Slavutych (a 45 km), donde residen actualmente algunos trabajadores de la planta.

El ADN confirma que son genéticamente distintos

Un estudio liderado por Gabriella Spatola, investigadora del National Human Genome Research Institute y publicado en la revista Science Advances, ha demostrado que los perros de Chernóbil presentan estructuras genéticas distintas en función de su localización y exposición a la radiación. Los análisis revelan que hay tres poblaciones diferenciadas, aunque existe flujo genético entre ellas. Una de las principales conclusiones es que los perros han vivido y criado en la región durante generaciones, y no son animales reubicados tras el desastre.

Los ejemplares muestran una combinación de ancestría libre (como los perros callejeros) y rasgos genéticos de razas domésticas, especialmente pastores alemanes y otras razas del este de Europa. Esta diversidad y adaptación al entorno contaminado los convierte en un modelo natural único para estudiar el impacto genético de la exposición a radiación de bajo nivel durante generaciones.