Los veterinarios vuelven a la calle hartos de un Gobierno que ignora al Parlamento

Los veterinarios volverán a concentrarse frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en Madrid el próximo martes 18 de noviembre, a las 10:30 horas con la esperanza de que el Gobierno deje de ignorarles. La movilización, convocada por el Comité de Crisis Veterinario, exige la derogación de la norma que restringe el uso de antibióticos (Real Decreto 666/2023) y reclama una normativa ajustada al Reglamento Europeo 2019/6 y a la realidad sanitaria del sector.

"Han pasado casi seis meses desde que el Parlamento instó al Ministerio de Agricultura a abrir un proceso de diálogo con el sector veterinario. Sin embargo, no se ha presentado ningún texto alternativo ni se han concretado avances reales", denuncian. Además, el colectivo alerta de la amenaza de "sanciones desproporcionadas" que podrían imponerse en los próximos meses a los profesionales.

"Dejadnos trabajar con criterio científico y libertad profesional", reclaman los veterinarios, que se sienten "asfixiados por una regulación desproporcionada y desconectada de la práctica clínica diaria". Durante la concentración se llevará a cabo una cacerolada simbólica frente al Ministerio para visibilizar su descontento.

Inseguridad jurídica

El Real Decreto 666/2023, denuncian los veterinarios, "ha generado una situación de inseguridad jurídica sin precedentes, imponiendo restricciones que limitan su capacidad de aplicar la ciencia, la experiencia y el sentido común en la prescripción de medicamentos".

"Ha pasado tiempo desde el mandato parlamentario sin medidas concretas y no parece que exista voluntad de solucionar el problema. Lo que reclamamos no son privilegios, sino una legislación justa que nos permita ejercer con rigor, libertad y responsabilidad", ha afirmado Felipe Vilas, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.

El colectivo veterinario demanda:

La derogación del Real Decreto 666/2023 y su adaptación al Reglamento Europeo 2019/6.

Flexibilizar la prescripción y la interpretación de las normas.

El reconocimiento del criterio científico y profesional del veterinario.

El derecho a tratar a los animales de forma completa y eficaz.

El cumplimiento del mandato parlamentario de diálogo real con el sector.

La movilización contará con la presencia de representantes de colegios veterinarios de toda España, el Consejo General de Colegios Veterinarios y diversas asociaciones profesionales integradas en el Comité de Crisis Veterinario.