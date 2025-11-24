Los mapaches se están domesticando solos: hocicos más cortos y menos miedo

Los mapaches que habitan en las ciudades de Norteamérica podrían estar experimentando cambios físicos similares a los que se observan en animales domesticados, según un estudio reciente. Entre las transformaciones detectadas, se ha observado que están desarrollando un hocico más corto, lo que supone un indicio de cómo estas criaturas se están adaptando a convivir con los humanos.

Con su característico antifaz negro y sus manitas de cinco dedos ágiles, los mapaches son expertos en aprovechar recursos en entornos urbanos, desde parques hasta patios traseros y contenedores de basura. Su dieta es omnívora: consumen frutas, semillas, insectos, pequeños vertebrados e incluso restos de comida humana. Precisamente el acceso constante a los alimentos que las personas les proporcionan podría estar impulsando cambios evolutivos que facilitan su vida junto a nosotros.

Raffaela Lesch, bióloga de la Universidad de Arkansas y coautora del estudio, explica que para aprovechar el recurso abundante que supone nuestra basura, los mapaches "deben ser lo suficientemente audaces como para acercarse a los humanos sin convertirse en una amenaza". Esta interacción constante con las personas genera una selección natural de individuos menos temerosos y provoca que, con el tiempo, se transmitan rasgos de conducta más dóciles a los descendientes.

Entre las características físicas asociadas a la domesticación, los investigadores aseguran que tras analizar fotografías de 20.000 mapaches de distintas regiones de Estados Unidos, han descubierto que los mapaches urbanos tienen el hocico un 3,5% más corto que los rurales, orejas más pequeñas o caídas y manchas en el pelaje, un patrón denominado "síndrome de domesticación".

Según los científicos, muchas de estas modificaciones estarían vinculadas a cambios en las células de la cresta neural durante el desarrollo embrionario. Estas células contribuyen al desarrollo de distintas estructuras, como el cartílago, la pigmentación y el sistema nervioso. Mutaciones que afectan a estas células podrían explicar por qué algunos animales urbanos muestran rasgos típicos de la domesticación incluso sin intervención humana directa.

Además de la morfología, los investigadores destacan que los mapaches urbanos suelen desarrollar comportamientos distintos. Son más activos de noche, aprovechan espacios verdes y cuerpos de agua cercanos, y muestran gran habilidad para manipular objetos y acceder a comida.