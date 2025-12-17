Así es el método japonés que permite ahorrar hasta un 38 % en calefacción sin perder confort

Ahorrar energía en casa no siempre requiere hacer reformas, cambiar electrodomésticos ni invertir en nuevas tecnologías. A veces, basta con ajustar el horario de la calefacción. Un estudio reciente realizado en una comunidad inteligente en Japón ha demostrado que modificar los horarios y temperaturas del aire acondicionado puede reducir el consumo energético del hogar hasta un 38 %, manteniendo el mismo confort térmico.

Publicado en la revista Scientific Reports, el estudio analizó el comportamiento de 12 familias durante el invierno en el marco de la comunidad inteligente de Higashida, una de las más avanzadas de Japón. Gracias a monitores de consumo instalados en cada vivienda y a un modelo de simulación energético personalizado, los investigadores demostraron que la clave no está solo en el edificio, sino en cómo lo usan sus habitantes.

¿Calefacción encendida toda la noche? No es buena idea

El equipo diseñó cuatro patrones de uso del aire acondicionado en modo calefacción, combinando horarios y temperaturas distintas. Uno de ellos, el llamado modo 1, mantenía el sistema encendido las 24 horas. Era el más cómodo… pero también el más ineficiente.

En cambio, el modo 4, basado en patrones reales de ocupación y en la temperatura exterior, permitía apagar el sistema durante las horas de sueño o de menor uso, y ajustar la temperatura solo cuando hacía falta. ¿El resultado? Un ahorro del 38 % en el consumo del aire acondicionado y del 14 % en el consumo total de electricidad.

Las costumbres familiares también consumen energía

El estudio detectó que la ocupación del hogar y los hábitos de uso son determinantes para el gasto energético. En muchas casas, las madres estaban presentes más de 20 horas al día, lo que influía directamente en el uso del sistema de climatización. También se observó que el número de hijos, la superficie del salón y la distribución del piso afectan al consumo final, más que la orientación o el tamaño total de la vivienda.

En viviendas similares en tamaño y materiales, los consumos variaban notablemente. Las zonas más utilizadas —como el salón y el tatami tradicional— consumían hasta un 60 % de la energía total, aunque ocupaban solo el 40 % del espacio.

La tecnología importa, pero los hábitos, más

Las viviendas del experimento contaban con buenos aislamientos, ventanas dobles y sistemas de calefacción eficientes. Sin embargo, los ajustes en los hábitos de uso del sistema HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) marcaron la diferencia real en el ahorro.

El sistema utilizado, conocido como HSSM (Heating Setpoints and Schedule Modes), combina modelos energéticos y datos de comportamiento real. A través de simulaciones en herramientas como SketchUp y EnergyPlus, los investigadores pudieron prever el consumo energético futuro y sugerir modificaciones prácticas y realistas en la vida cotidiana de las familias.

¿Y si tu calefacción aprendiera cuándo usarse sola?

El estudio propone ir más allá: integrar estos modelos en sistemas inteligentes de gestión del hogar (HEMS) que ajusten automáticamente el uso del aire acondicionado según los patrones de ocupación y el clima. Así, se podrían evitar derroches sin necesidad de que los usuarios cambien manualmente nada.

De hecho, los autores sugieren que la inteligencia artificial podría encargarse de encender o apagar la climatización anticipándose a la rutina diaria de los ocupantes, e incluso aprendiendo sus preferencias para optimizar el confort y el ahorro.

Tran, L. N., Wu, Q., & Hoang, H. T. (2025). The effect of changing heat use patterns on residential energy efficiency in a Japanese smart community. Scientific Reports, 15, 20404. DOI: 10.1038/s41598-025-04760-4