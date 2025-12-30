Galicia confirma cuatro nuevos casos de gripe aviar en gaviotas y eleva a 22 los focos silvestres

La Consejería de Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de cuatro ejemplares de aves silvestres afectados por influenza aviar de alta patogenidad (IAAP). El resultado ha sido confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

¿Qué es la gripe aviar? La gripe aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus de la familia Orthomyxoviridae, género Influenzavirus A, que afecta principalmente a aves de corral y aves acuáticas silvestres. Existen cepas de baja y alta patogenicidad: las de baja suelen pasar desapercibidas, mientras que las altamente patógenas (especialmente los subtipos H5 y H7) provocan síntomas graves y una elevada mortalidad en las aves infectadas.

En concreto, se trata de cuatro gaviotas patiamarillas (Larus michahellis). Una de ellas fue hallada en el municipio de Tomiño (Pontevedra) y trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo-Cotobade. Los otros tres ejemplares aparecieron en los municipios coruñeses de Ribeira, Ares y Oleiros, siendo derivados al centro de recuperación dependiente de la misma Consellería.

Con la detección de estos nuevos focos, ascienden a 22 los casos confirmados en aves silvestres en la región en lo que va de 2025. Desde la administración autonómica recuerdan que, hasta la fecha, no se ha registrado ningún caso en aves de corral en el territorio gallego.

Respecto a la situación epidemiológica general, en el periodo de vigilancia actual —desde el 1 de julio—, los focos en aves silvestres notificados por España ascienden a 147. Se trata de una cifra muy elevada en comparación con los registros de años anteriores, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.