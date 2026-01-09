La NASA suspende una caminata espacial por un "problema de salud" en la tripulación

La NASA ha decidido aplazar la caminata espacial que estaba programada para este jueves 8 de enero en la Estación Espacial Internacional (EEI) tras detectarse un problema de salud en uno de los astronautas de la tripulación.

Según ha informado la agencia espacial estadounidense, la incidencia se produjo el miércoles por la tarde a bordo del complejo orbital y, desde entonces, los equipos médicos están siguiendo de cerca la evolución del astronauta afectado. Por motivos de confidencialidad, la NASA no ha ofrecido más detalles sobre su identidad ni sobre la naturaleza del problema, aunque ha subrayado que la situación es estable.

La actividad extravehicular iba a estar protagonizada por los astronautas Mike Fincke y Zena Cardman y suponía la primera caminata espacial del año. Entre sus objetivos figuraban mejoras en el sistema de suministro de energía solar de la estación y trabajos clave para facilitar una futura desorbitación segura del laboratorio orbital. Además, estaba previsto llevar a cabo experimentos relacionados con microbios y microorganismos en el entorno espacial.

Por el momento, también queda en el aire otra caminata espacial prevista para el 15 de enero, en la que dos astronautas de la NASA debían sustituir una cámara de alta definición, instalar una nueva ayuda de navegación para naves visitantes y reubicar un antiguo conjunto de mangueras del sistema de amoníaco. La identidad de los participantes iba a hacerse pública tras la primera operación, algo que ahora se retrasa.

Desde que la EEI comenzó a estar habitada de forma permanente en 1998, se han llevado a cabo un total de 270 caminatas espaciales. La más larga hasta la fecha se remonta a marzo de 2001, cuando los astronautas James Voss y Susan Helms permanecieron casi nueve horas trabajando en el exterior de la estación.

La agencia ha explicado que más adelante se comunicará una nueva fecha para la caminata espacial, así como información adicional cuando sea apropiado hacerlo.