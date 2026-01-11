Descubren cómo se originan los gestos en el cerebro

El cerebro prepara y produce los gestos faciales a través de una jerarquía temporalmente organizada de "códigos" neuronales, según señala un nuevo trabajo conjunto de la Universidad Rockefeller (Estados Unidos) y la Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel), publicado en la revista Science.

Hasta la fecha, la neurociencia se basaba en una división clara donde las áreas laterales controlaban lo voluntario y las mediales lo emocional. Sin embargo, al medir la actividad de neuronas individuales, los investigadores descubrieron que ambas regiones codifican gestos tanto deliberados como espontáneos antes de que sean visibles.

La comunicación facial parece estar orquestada por una jerarquía neuronal continua. Por una parte, la actividad dinámica refleja el rápido desarrollo del movimiento, como la coreografía muscular cambiante involucrada en una expresión.

Gestos coherentes

Por otra, la actividad neuronal estable funciona más como una señal de intención sostenida, que persiste en el tiempo. En conjunto, estos patrones permiten generar gestos coherentes que coinciden con el contexto socialmente calibrado.

Este hallazgo replantea la expresión facial como el producto de una coordinación compleja. La maquinaria neuronal está notablemente estructurada y comienza a prepararse mucho antes de que comience el movimiento físico.