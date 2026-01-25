El reloj del envejecimiento oculto en el esperma: así alerta de los riesgos de la paternidad tardía

El contenido de ARN del esperma humano cuenta con un "reloj de envejecimiento" que cambia con la edad y podría ayudar a explicar los riesgos para la salud asociados a la paternidad tardía. Así lo señala un estudio liderado por University of Utah Health, en Estados Unidos, publicado en la revista The EMBO Journal.

El aumento de la edad paterna se ha vinculado en estudios previos con un mayor riesgo de problemas de salud en la descendencia, como obesidad o muerte fetal, pero los mecanismos responsables seguían sin estar claros. La mayoría de las investigaciones se habían centrado en los cambios que experimenta el ADN del esperma con el paso del tiempo.

Sin embargo, el esperma no solo contiene ADN. También alberga moléculas de ARN, un componente esencial para la regulación celular. El nuevo trabajo muestra que este ARN también se modifica con la edad, lo que podría desempeñar un papel relevante en los efectos biológicos de la paternidad en etapas más avanzadas de la vida.

Cambios progresivos y bruscos con la edad

Según los autores, el contenido de ARN del esperma experimenta cambios progresivos a lo largo del tiempo, con la posibilidad de una transición rápida y marcada en la mediana edad. En concreto, el llamado "ARN viejo" parece alterar el metabolismo celular, un fenómeno que podría contribuir a los riesgos para la salud observados en la descendencia.

"Es como encontrar un reloj molecular que avanza con la edad, tanto en ratones como en humanos, lo que sugiere una firma molecular fundamental y conservada del envejecimiento del esperma", explica Qi Chen, profesor asociado de urología y genética humana en University of Utah Health.

Una nueva técnica de análisis

Trabajos previos del laboratorio de Chen ya habían demostrado que el ARN del esperma podía modificarse por factores del entorno paterno, como la dieta, y que estos cambios podían transmitirse a la siguiente generación. No obstante, las moléculas de ARN más relevantes resultaban difíciles de detectar con las técnicas habituales.

Para superar esta limitación, el equipo desarrolló un método avanzado de secuenciación, denominado Pandora-seq, que permite analizar tipos de ARN previamente indetectables. Gracias a esta herramienta, los investigadores estudiaron el esperma de ratones y detectaron un patrón que no aparecía con métodos tradicionales.

Un "acantilado" del envejecimiento

El análisis reveló una transición abrupta en el contenido de ARN del esperma en roedores de entre 50 y 70 semanas de edad, descrita por los autores como un "acantilado del envejecimiento". Además, observaron un cambio progresivo que funciona como un reloj molecular.

A medida que los machos envejecen, las proporciones de ciertos ARN del esperma se modifican: los fragmentos más largos se vuelven más frecuentes, mientras que los más cortos disminuyen. Al analizar muestras humanas, los investigadores encontraron el mismo patrón.

Un hallazgo inesperado

Este resultado contrasta con lo que se conocía hasta ahora sobre el envejecimiento de los espermatozoides. "Durante décadas, hemos sabido que, a medida que los espermatozoides envejecen, su ADN se fragmenta y se rompe más", señala Chen. Sin embargo, el estudio muestra que, en el caso del ARN específico del esperma, ocurre lo contrario: se alarga con la edad.

Los autores subrayan que estos datos abren nuevas vías para investigar cómo el envejecimiento paterno influye en la biología de la reproducción y en la salud de la descendencia, aunque serán necesarios más estudios para determinar sus implicaciones clínicas.