Las razas españolas de perro que están a punto de extinguirse
La Real Sociedad Canina alerta de que el 74% de las razas caninas españolas están en "serio peligro de desaparición" al no estar inscritas en registros oficiales, lo que impide su seguimiento genético.
Galgo español
Lebrel español criado para la caza de liebre, ágil y veloz, con un cuerpo esbelto y elegante. Similar al galgo inglés, con pelaje liso o áspero.
Maneto andaluz
Una raza utilizada exclusivamente en la caza menor y más concretamente en la del conejo porque está especialmente adaptado al monte bajo Mediterráneo.
Mastín del Pirineo
Gigante guardián de rebaños de montaña, de carácter noble y protector, con pelaje denso y robusto.
Pastor garafiano
Una raza de La Palma (Canarias) usada para pastoreo y manejo de ganado.
Pastor vasco
Criado para el manejo de ovejas y ganado. Inteligente, atento y con gran capacidad de pastoreo.
Perdiguero de Burgos
Perro de muestra, rústico, duro en cualquier terreno y tipo de caza, obediente y tranquilo en la búsqueda.
Perro de pastor mallorquín (Ca de Bestiar)
Perro de pastoreo, de guarda y de defensa. Fuerte, musculoso y muy tímido.
Perro leonés de pastor
Perro con gran capacidad de atención y aprendizaje. Activo, ágil y con una expresión viva e inteligente. Siempre alerta.
Podenco andaluz
Con un desarrollado olfato y gran instinto cazador. Inteligente, noble y sociable.
Podenco valenciano
Noble, altivo e inquieto pero seguro. Totalmente fiel y apegado a su amo. Su función principal es la caza del conejo.
Ratonero valenciano
Dedicado ancestralmente a la caza de rata de agua, conejos y topos. Muy atento, siempre avisa de la presencia de extraños, excelente perro de compañía.
Pachón navarro
Perro de muestra para caza menor. Dócil, tranquilo e inteligente. Sociable tanto con los humanos como con otros perros.
Podenco Canario
Es un perro de origen faraónico y fue llevado a las Islas Canarias probablemente por los Fenicios, Griegos, Cartagineses o incluso por los mismos Egipcios. Es una de las razas más antiguas que existen.
Sabueso español
Perro de rastro para caza menor. Cariñoso y manso, es un hermoso animal de mirada dulce, triste y noble.
Valdueza
Son perros de rehala para montería, fruto de 70 años de selección culminados por Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, Marqués de Valdueza.
Dogo mallorquín
Tradicionalmente utilizado en tareas como el ganado boyero, de altura media y cuerpo fuerte y poderoso. En las tareas de guarda y defensa actúa como un guardián insuperable.
Majorero
Perro de pastoreo y guarda. Leal, muy territorial y tremendamente defensor.