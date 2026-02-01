Menú
Ciencia

Las razas españolas de perro que están a punto de extinguirse

La Real Sociedad Canina alerta de que el 74% de las razas caninas españolas están en "serio peligro de desaparición" al no estar inscritas en registros oficiales, lo que impide su seguimiento genético.

Galgo español
1 / 17

Galgo español

Lebrel español criado para la caza de liebre, ágil y veloz, con un cuerpo esbelto y elegante. Similar al galgo inglés, con pelaje liso o áspero.

Maneto andaluz
2 / 17

Maneto andaluz

Una raza utilizada exclusivamente en la caza menor y más concretamente en la del conejo porque está especialmente adaptado al monte bajo Mediterráneo.

Mastín del Pirineo
3 / 17

Mastín del Pirineo

Gigante guardián de rebaños de montaña, de carácter noble y protector, con pelaje denso y robusto.

Pastor garafiano
4 / 17

Pastor garafiano

Una raza de La Palma (Canarias) usada para pastoreo y manejo de ganado.

Pastor vasco
5 / 17

Pastor vasco

Criado para el manejo de ovejas y ganado. Inteligente, atento y con gran capacidad de pastoreo.

Perdiguero de Burgos
6 / 17

Perdiguero de Burgos

Perro de muestra, rústico, duro en cualquier terreno y tipo de caza, obediente y tranquilo en la búsqueda.

Perro de pastor mallorquín (Ca de Bestiar)
7 / 17

Perro de pastor mallorquín (Ca de Bestiar)

Perro de pastoreo, de guarda y de defensa. Fuerte, musculoso y muy tímido.

Perro leonés de pastor
8 / 17

Perro leonés de pastor

Perro con gran capacidad de atención y aprendizaje. Activo, ágil y con una expresión viva e inteligente. Siempre alerta.

Podenco andaluz
9 / 17

Podenco andaluz

Con un desarrollado olfato y gran instinto cazador. Inteligente, noble y sociable.

Podenco valenciano
10 / 17

Podenco valenciano

Noble, altivo e inquieto pero seguro. Totalmente fiel y apegado a su amo. Su función principal es la caza del conejo.

Ratonero valenciano
11 / 17

Ratonero valenciano

Dedicado ancestralmente a la caza de rata de agua, conejos y topos. Muy atento, siempre avisa de la presencia de extraños, excelente perro de compañía.

Pachón navarro
12 / 17

Pachón navarro

Perro de muestra para caza menor. Dócil, tranquilo e inteligente. Sociable tanto con los humanos como con otros perros.

Podenco Canario
13 / 17

Podenco Canario

Es un perro de origen faraónico y fue llevado a las Islas Canarias probablemente por los Fenicios, Griegos, Cartagineses o incluso por los mismos Egipcios. Es una de las razas más antiguas que existen.

Sabueso español
14 / 17

Sabueso español

Perro de rastro para caza menor. Cariñoso y manso, es un hermoso animal de mirada dulce, triste y noble.

Valdueza
15 / 17

Valdueza

Son perros de rehala para montería, fruto de 70 años de selección culminados por Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, Marqués de Valdueza.

Dogo mallorquín
16 / 17

Dogo mallorquín

Tradicionalmente utilizado en tareas como el ganado boyero, de altura media y cuerpo fuerte y poderoso. En las tareas de guarda y defensa actúa como un guardián insuperable.

Majorero
17 / 17

Majorero

Perro de pastoreo y guarda. Leal, muy territorial y tremendamente defensor.

Recomendamos