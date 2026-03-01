Nuevo contratiempo para la NASA: retira el cohete de Artemis II y retrasa la vuelta a la Luna

La Luna se aleja de la Tierra aproximadamente 3,8 centímetros cada año, pero para la misión Artemis II la Luna está hoy mucho más lejos que ayer. Ya son dos los retrasos que acumula. El 6 de febrero, por una fuga detectada por los ingenieros en el combustible de hidrógeno líquido y malas condiciones meteorológicas; y el 6 de marzo se canceló de nuevo por problemas técnicos en el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial).

Los responsables de la agencia espacial estadounidense determinaron retirar las plataformas recientemente instaladas como medida preventiva ante los pronósticos de fuertes vientos en la Costa Espacial.

Sin embargo, la NASA ha retirado la plataforma de lanzamiento, el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave Orión correspondientes a la misión Artemis II, este martes 24 de febrero. Como consecuencia, el lanzamiento de dicha misión, cuyo objetivo es regresar al ser humano a la Luna y que estaba programada para marzo, experimentará otro retraso.

Al regresar al hangar, los equipos iniciarán inmediatamente la instalación de las plataformas necesarias para acceder a la zona donde se ha identificado la interrupción en el flujo de helio del cohete. El helio sirve para purgar motores y presurizar tanques de hidrógeno y oxígeno líquidos. Los sistemas operaron de manera óptima en ambos ensayos generales realizados con carga de combustible durante el mes de febrero, lo que ha dejado desubicados a los técnicos.

La misión Artemis marcará el regreso de la humanidad a la Luna después de más de cincuenta años. La última vez que se llevaron a cabo misiones tripuladas a este satélite natural fue mediante el programa Apolo de la NASA, finalizado en 1972.

Potencia del SLS

Heredados del Transbordador Espacial, los motores de combustible sólido consiguen despegar de su torre de lanzamiento en cinco segundos. El cohete, desarrollado por la NASA, es el más grande construido hasta la fecha e incorpora cuatro motores RS-25 de alto rendimiento. Adicionalmente, el cohete dispone de dos tanques principales que, en conjunto, almacenan más de 2.774.706 litros de propelente líquido a temperatura ultrabaja.

Durante el lanzamiento, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) funcionará durante aproximadamente ocho minutos, período en el cual impulsará la nave Orión fuera de la atmósfera terrestre y la colocará en órbita con destino al satélite natural.

El módulo de servicio Orión, desarrollado en Europa, proporcionará a la nave el impulso necesario para salir de la órbita terrestre y dirigirse hacia la Luna. El encendido de inyección translunar permitirá que los astronautas emprendan un viaje de aproximadamente cuatro días, pasando por el lado oculto lunar y siguiendo una trayectoria en forma de ocho que alcanzará hasta 370.000 kilómetros desde la Tierra.

Cuando la tripulación alcance su punto más lejano, estará a unos 7.400 kilómetros más allá de la Luna. En el trayecto de regreso, que tomará alrededor de cuatro días, los astronautas seguirán verificando el funcionamiento de los sistemas de la nave.

La NASA, a través del programa Artemis, inicia una etapa novedosa en la exploración espacial con el objetivo de establecer una presencia humana continua en la Luna. En 2022, la misión Artemis I realizó exitosamente un vuelo de prueba no tripulado con el vehículo Orión, completando su trayecto de ida y vuelta. Tras la primera misión, Artemis II la seguirá cuando consigan solucionar los problemas técnicos, para finalizar con Artemis III, que pondrá en órbita a la tripulación.

La tripulación

En relación con la misión tripulada del programa Artemis a la Luna, que tendrá una duración de diez días, se han seleccionado cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch, todos ellos pertenecientes a la NASA, así como el especialista de misión Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense.

La tripulación de Artemis II salió de cuarentena el 21 de febrero y sigue en Houston. La NASA realizará pronto un evento para los medios sobre su retirada y próximos planes de vuelo, y trabaja actualmente en solucionar los problemas técnicos y buscar nuevas fechas de lanzamiento para Artemis II, probablemente en abril, y nuevas fechas para la misión Artemis III, cuyo lanzamiento se ha retrasado debido a la demora de Artemis II.