La verdadera razón por la que se arrugan los dedos tras el baño y qué dice de tu salud

Te metes en la ducha, te relajas en la bañera o pasas un rato nadando y, al salir, ahí están: los dedos arrugados. Es un fenómeno tan cotidiano que rara vez nos detenemos a pensar en él. Sin embargo, hay numerosos estudios sobre este fenómeno… Durante décadas, la explicación parecía sencilla: el agua penetraba en la epidermis por ósmosis, la piel se hinchaba y, al no tener espacio, se plegaba formando arrugas. Sin embargo, esa teoría resultó ser incorrecta.

La investigación científica demostró que no se trata de un proceso pasivo. Ya en 1935 se observó que pacientes con el nervio mediano dañado no desarrollaban arrugas tras sumergir las manos en agua. Si el fenómeno fuera simplemente osmótico, debería producirse independientemente del estado de los nervios. Aquella observación abrió la puerta a una nueva interpretación.

El papel del sistema nervioso

Estudios posteriores, como los realizados en 2003 por los neurólogos Einar Wilder-Smith y Adeline Chow en Singapur, confirmaron que la inmersión prolongada provoca una reducción del flujo sanguíneo en los dedos. Esta respuesta está mediada por el sistema nervioso simpático, parte del sistema nervioso autónomo que regula funciones involuntarias como el ritmo cardíaco o la sudoración.

Cuando las terminaciones nerviosas detectan humedad sostenida o cambios en la salinidad, desencadenan una vasoconstricción: los vasos sanguíneos bajo la piel se contraen. Al disminuir el volumen de los tejidos internos, la capa superficial pierde soporte y se pliega. El resultado son esos surcos característicos que siempre siguen un patrón similar en cada persona, determinado por la forma en que la epidermis se ancla a las capas inferiores.

El ingeniero biomédico Pablo Sáez Viñas señala que la forma habitual de las arrugas requiere tanto una ligera hinchazón externa como la reducción de volumen interno. Es la combinación de ambos factores la que genera el dibujo final.

Neumáticos de lluvia biológicos

Si el cuerpo activa este mecanismo de forma deliberada, debe existir una razón funcional. Diversos estudios apuntan a una ventaja clara: mejorar el agarre en condiciones húmedas. El neurocientífico Nick Davis, de la Universidad Metropolitana de Mánchester, realizó un experimento con 500 voluntarios para medir la fuerza de agarre con manos secas, mojadas y mojadas con arrugas. Los resultados mostraron que las arrugas aumentaban la fricción frente a objetos mojados.

En 2013, un equipo de la Universidad de Newcastle dirigido por Tom Smulders comprobó que los participantes trasladaban canicas y pesas mojadas un 12 % más rápido con los dedos arrugados que con los mismos dedos mojados pero lisos. Las arrugas actúan como canales de drenaje, similares al dibujo de un neumático de lluvia: expulsan el agua y permiten un mayor contacto con la superficie.

Para nuestros antepasados, esta adaptación pudo resultar crucial al caminar sobre rocas resbaladizas, trepar bajo la lluvia o recoger alimento en entornos acuáticos. Incluso los pies se arrugan de forma idéntica, reforzando la hipótesis de su utilidad evolutiva.

Una señal de salud

El arrugamiento también ofrece pistas médicas. Personas con diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares o lesiones nerviosas pueden mostrar una respuesta reducida. En la fibrosis quística, en cambio, las arrugas aparecen de forma exagerada. En algunos casos de Parkinson, la aparición asimétrica entre una mano y otra puede indicar disfunción autonómica.

El fenómeno suele iniciarse tras unos cinco minutos bajo el agua y desaparece poco después de salir. Mantener los dedos permanentemente arrugados no sería práctico: la vasoconstricción constante reduciría la sensibilidad táctil y el aporte de nutrientes, además de hacer la piel más vulnerable a lesiones.

La próxima vez que observes tus manos tras un baño prolongado, no estarás viendo un simple efecto del agua. Estás presenciando una respuesta neurológica precisa, afinada por la evolución, que convierte tus dedos en herramientas más eficaces cuando el entorno se vuelve resbaladizo.