La ciencia desmonta la regla de los cinco segundos: la contaminación ocurre en milisegundos

La llamada regla de los cinco segundos forma parte de la cultura popular desde hace décadas. Según esta creencia, si un alimento cae al suelo pero se recoge rápidamente —en menos de cinco segundos— todavía sería seguro consumirlo.

Esta idea parte de la suposición de que las bacterias necesitan cierto tiempo para desplazarse desde la superficie hasta el alimento. Sin embargo, la microbiología moderna demuestra que este supuesto cronómetro bacteriano simplemente no existe.

Las bacterias no se desplazan hacia la comida como si reaccionaran con retraso. En realidad, se transfieren por contacto directo, lo que significa que el simple hecho de que el alimento toque una superficie contaminada ya permite el paso inmediato de microorganismos.

La contaminación ocurre en milisegundos

Los estudios científicos coinciden en un punto clave: la transferencia de bacterias puede producirse en menos de un segundo. Cuando un alimento entra en contacto con el suelo, se establece una interacción física entre la superficie y el alimento. En ese momento, los microorganismos presentes pueden adherirse instantáneamente.

Esto significa que, desde un punto de vista estrictamente técnico, no existe una ventana segura de cinco segundos. El alimento puede contaminarse incluso si se recoge casi inmediatamente después de caer.

Aunque es cierto que cuanto más tiempo permanezca el alimento en el suelo, mayor será la cantidad de bacterias transferidas, el primer contacto ya puede ser suficiente para que se produzca la contaminación.

La humedad, un factor clave

Uno de los factores que más influyen en la cantidad de bacterias que se transfieren es la humedad del alimento.

Los alimentos húmedos o pegajosos —como una rodaja de sandía, una pizza o un filete— presentan una superficie que facilita la adhesión de microorganismos. El agua actúa como un medio ideal para que las bacterias se desplacen y se adhieran al alimento.

En experimentos controlados, los científicos observaron que este tipo de alimentos pueden recoger hasta diez veces más bacterias que otros productos más secos, como una galleta o un trozo de pan tostado. Por esta razón, si el alimento que ha caído al suelo es húmedo, el riesgo de contaminación aumenta considerablemente.

El tipo de superficie también influye

Otro factor determinante es el tipo de superficie sobre la que cae la comida. Curiosamente, los resultados de algunos estudios contradicen la intuición de muchas personas.

Las superficies lisas, como el azulejo, el acero inoxidable o la madera laminada, suelen transferir bacterias con mayor facilidad. Esto se debe a que el contacto entre el alimento y la superficie es casi total.

En cambio, las alfombras o moquetas tienden a transferir menos bacterias en el momento del contacto. La explicación está en su estructura: las fibras pueden atrapar parte de los microorganismos en su interior, reduciendo el área de contacto directo con el alimento.

Aun así, esto no significa que las alfombras sean más higiénicas, ya que pueden acumular una mayor diversidad de suciedad y microorganismos invisibles.

Los patógenos invisibles

El riesgo más importante no es la suciedad visible, sino los microorganismos que no se pueden ver a simple vista.

Entre los patógenos que pueden encontrarse en superficies domésticas destacan bacterias como Salmonella o Escherichia coli, responsables de numerosas intoxicaciones alimentarias.

Estos microorganismos pueden sobrevivir durante largos periodos en superficies secas, incluso durante semanas. Si el suelo ha sido pisado con zapatos procedentes de la calle o transitado por mascotas, la probabilidad de contaminación aumenta significativamente. En estos casos, incluso un contacto de un solo segundo podría ser suficiente para provocar una infección gastrointestinal.

¿Recoger la comida o tirarla?

Desde el punto de vista científico, la respuesta es clara: la regla de los cinco segundos es un mito.

Aunque en muchos casos comer algo que se ha caído al suelo de una casa limpia no provocará necesariamente una enfermedad, la transferencia de bacterias ocurre de forma inmediata e inevitable.

Por ello, los especialistas en seguridad alimentaria recomiendan aplicar una regla mucho más sencilla: ante la duda, es mejor tirar el alimento.

Al fin y al cabo, el coste de reemplazar una galleta o un trozo de comida es mínimo si se compara con el riesgo —aunque sea pequeño— de sufrir una intoxicación alimentaria.