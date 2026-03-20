La Unesco confirma que el Mediterráneo sufrirá un tsunami en los próximos años

El Mediterráneo se enfrenta a una amenaza ineludible. Según los últimos datos de la Unesco, existe una probabilidad del 100% de que un tsunami impacte en la región en las próximas tres a cinco décadas. Esta previsión, lejos de ser una especulación, se basa en la actividad sísmica y volcánica de una zona donde la densidad de población multiplica exponencialmente el riesgo de catástrofe humanitaria y económica.

La vulnerabilidad de la costa española

El riesgo no afecta solo al Mediterráneo, sino que se extiende al Atlántico nororiental. En este escenario, España desempeña un papel activo a través de localidades como Chipiona, reconocida dentro del programa Tsunami Ready. La gestión del riesgo en estas áreas es crítica, dado que las estadísticas de la Unesco sitúan el impacto antes del año 2076, afectando a cuencas conectadas que incluyen el Mar del Norte, el Báltico y el Mar Negro. La topografía de la costa y el suelo marino influirán decisivamente en el tamaño de las olas, que podrían llegar a la orilla en cuestión de minutos tras un evento sísmico cercano.

El despliegue de los Centros de Alerta

La respuesta internacional se coordina a través del ICG/Neamtws, establecido en 2005 tras la tragedia en el Océano Índico. Este organismo gestiona la seguridad de 40 Estados miembros mediante los Tsunami Service Providers (TSP). Centros en Francia, Grecia, Turquía, Italia y Portugal monitorizan de forma ininterrumpida los indicadores sísmicos y del nivel del mar. Tras detectar una perturbación, la información se traslada a los Centros Nacionales de Alerta de Tsunamis (NTWC), encargados de emitir los avisos a la población civil bajo la premisa de que una detección temprana es la única vía para reducir la mortalidad.

El objetivo "Tsunami Ready"

La estrategia de la Unesco para esta década se centra en el Ocean Decade Tsunami Programme. El objetivo es garantizar que el 100% de las comunidades en riesgo estén preparadas para responder ante una emergencia antes de 2030. Esta preparación incluye mapas de evacuación, señalización pública y ejercicios de simulación periódicos como el Caribe Wave.

Para alcanzar este estándar, las comunidades deben cumplir 12 indicadores específicos, que van desde la estimación de personas en riesgo hasta la capacidad operativa para gestionar una respuesta de emergencia las 24 horas del día. La escala de intensidad de tsunamis, que consta de 12 divisiones, permite categorizar los daños desde "no sentido" hasta "completamente devastador", permitiendo a los ingenieros y autoridades diseñar infraestructuras capaces de resistir el envite del agua.