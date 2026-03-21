El 'efecto ganador': así altera la química del cerebro la euforia de la victoria

Ganar se siente bien, y no es solo una percepción subjetiva. Detrás de esa sensación de euforia existe una base biológica clara en la que la testosterona desempeña un papel central. Esta hormona, vinculada a la competitividad, la motivación y el estatus social, se dispara tras una victoria y genera una respuesta física y emocional que va mucho más allá de la satisfacción momentánea.

Este fenómeno, conocido como "efecto ganador", explica por qué el éxito tiende a repetirse. Cuando una persona gana, su cerebro interpreta que ha mejorado su posición dentro de una jerarquía, lo que desencadena una serie de cambios hormonales diseñados para reforzar esa condición. No se trata solo de una recompensa, sino de un mecanismo evolutivo que prepara al individuo para futuros desafíos.

El impulso en los atletas

En los atletas, el aumento de testosterona tras una victoria está bien documentado. Esta subida hormonal refuerza la confianza, incrementa la autoestima y mejora la predisposición para competir de nuevo. Ganar no solo valida el esfuerzo realizado, sino que también altera la química cerebral para favorecer nuevos éxitos.

Un aspecto relevante es que este efecto no depende únicamente del esfuerzo físico. La percepción de la victoria es clave. Incluso en competiciones menos exigentes desde el punto de vista físico, el hecho de sentirse ganador puede provocar un aumento significativo de testosterona.

Además, este fenómeno influye en lo que se conoce como "mentalidad ganadora". Los atletas que interpretan el triunfo como resultado directo de su rendimiento experimentan un mayor refuerzo hormonal, lo que incrementa su motivación y persistencia en futuros retos.

El espectador también gana

Uno de los aspectos más sorprendentes del efecto ganador es que no se limita a quienes compiten. Los espectadores también experimentan cambios hormonales similares. Cuando un aficionado se identifica profundamente con un equipo, su cerebro reacciona como si formara parte del grupo.

Este fenómeno, conocido como "gloria reflejada", explica por qué los seguidores celebran las victorias con tanta intensidad. Estudios en competiciones deportivas han demostrado que los aficionados del equipo ganador presentan aumentos de testosterona, mientras que los del equipo perdedor sufren descensos.

La clave está en la identificación social. Para el cerebro, el equipo actúa como una extensión de la propia identidad. Si ese grupo gana, el individuo percibe un aumento de estatus, lo que desencadena la respuesta hormonal.

Motivación, control y persistencia

La testosterona no solo influye en la euforia tras la victoria, sino también en la forma en que se afrontan los desafíos. Diversas investigaciones han demostrado que niveles elevados de esta hormona aumentan la sensación de control y la capacidad de persistir ante dificultades.

Un estudio realizado por la Universidad de Viena evidenció que las personas con mayor testosterona mantenían el esfuerzo incluso cuando percibían desventaja frente a un oponente. En cambio, quienes tenían menor sensación de control tendían a abandonar antes.

Este hallazgo sugiere que la testosterona actúa como un modulador psicológico, reduciendo la tendencia a rendirse y favoreciendo la perseverancia. En contextos competitivos, esto puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Riesgo y toma de decisiones

El impacto de la testosterona también se extiende a otros ámbitos, como el financiero. Investigaciones de la Universidad de Cambridge han mostrado que niveles elevados de esta hormona están asociados a una mayor propensión al riesgo.

En estudios con operadores de bolsa, se observó que los días con mayores niveles de testosterona coincidían con mayores ganancias. Sin embargo, este efecto tiene una doble cara: un exceso puede llevar a decisiones impulsivas o a una asunción de riesgos excesiva.

Este equilibrio entre confianza y prudencia es fundamental, ya que la misma hormona que impulsa el éxito puede, en niveles extremos, contribuir a comportamientos poco racionales.

La otra cara: perder también se siente

Si ganar genera un impulso positivo, perder tiene el efecto contrario. Tras una derrota, el cuerpo aumenta la producción de cortisol, la hormona del estrés, que reduce los niveles de testosterona. Esto se traduce en menor motivación, mayor aversión al riesgo y una caída de la confianza.

Desde un punto de vista evolutivo, este mecanismo tenía una función adaptativa: evitar conflictos innecesarios tras una derrota. Sin embargo, en la actualidad puede convertirse en un obstáculo si no se gestiona adecuadamente.

Más allá del deporte

El efecto ganador no se limita al ámbito deportivo. También influye en situaciones cotidianas como el trabajo, los estudios o cualquier actividad competitiva. Comprender cómo funciona permite aprovechar sus beneficios, reforzando la confianza y la motivación.

En última instancia, la victoria actúa como un potente catalizador biológico. Ya sea en el campo de juego o desde la grada, el cuerpo responde de manera similar, recordando que el éxito no solo se experimenta, sino que también se construye desde la propia biología.