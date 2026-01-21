Cómo extremar la precaución al comprar online para evitar estafas: buscar los sellos de confianza

El Ministerio del Interior ha recordado a la ciudadanía la necesidad de extremar las precauciones en las compras por Internet y optar por páginas oficiales que ofrezcan garantías de seguridad. El aviso se ha difundido a través de un mensaje en redes sociales en el que se recomienda comprobar que los comercios electrónicos cuentan con sellos de confianza reconocidos.

En el mismo mensaje, Interior señala que estos distintivos son un elemento clave para reducir el riesgo de fraude, ya que acreditan que las tiendas online cumplen una serie de buenas prácticas en materia de seguridad, transparencia y protección del consumidor. Asimismo, remite a la información facilitada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), organismo que ofrece orientación para realizar compras más seguras en la red.

Los sellos de confianza

Los sellos de confianza online funcionan como sistemas de certificación voluntaria mediante los cuales entidades independientes evalúan y validan los procesos de las empresas que venden a través de Internet. Una vez superadas estas evaluaciones, los comercios pueden mostrar un logotipo identificativo en su web, lo que permite a los usuarios reconocer de forma rápida aquellas plataformas que ofrecen mayores niveles de fiabilidad.

En el ámbito del comercio electrónico operan distintos sellos de confianza, tanto nacionales como internacionales, entre los que se encuentran AENOR e-Comercio, Confianza Online, eValor, iCERT o Trusted Shops. Algunos de estos distintivos incorporan además sistemas de reputación basados en valoraciones de compradores, lo que contribuye a reforzar la transparencia y la confianza en la transacción.

No obstante, desde INCIBE se advierte de que estos sellos pueden ser objeto de uso fraudulento. Por este motivo, se recomienda verificar siempre en las páginas oficiales de las entidades certificadoras que el comercio está realmente adherido y que el sello que se muestra es auténtico.

El Ministerio del Interior recuerda que, en caso de sufrir una estafa o detectar una posible actividad fraudulenta durante una compra online, los ciudadanos deben contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de los teléfonos 091 de la Policía Nacional o 062 de la Guardia Civil.