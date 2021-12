La OMS recula: ómicron no es tan grave y las vacunas funcionan

Ómicron ya tiene presencia en cerca de 60 países. Hasta el momento, 57 estados han detectado casos de la nueva variante de coronavirus. Pero lo más importante es que la mayoría de ellos son asintomáticos o presentan síntomas leves. Así se desprende del informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que se destaca que la totalidad de los casos notificados en la Unión Europea, 212 infecciones en 18 países, cursaron de forma leve o sin síntomas.

No obstante, el análisis de la OMS advierte de dos extremos. Por un lado, sobre la alta posibilidad de reinfección que parece tener la nueva versión del Sars-Cov-2. Por otro, el probable aumento de las hospitalizaciones, e incluso las muertes, dado el previsible aumento de los contagios. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades espera que ómicron se convierta en la variante dominante (más del 50% de los casos) en la UE entre enero y marzo de 2022.

La OMS subraya el fuerte aumento de casos en países del sur de África. No sólo en Sudáfrica, donde se detectó la nueva variante por primera vez y los casos se han duplicado en una semana (111 % más), sino en otros como Eswatini (1.990 %), Zimbabue (1.361 %), Mozambique (1.207 %), Namibia (681 %) y Lesoto (219 %).

Algo absolutamente esperable dado el bajísimo porcentaje de inmunización contra la covid en la región. El virus no tiene ninguna barrera que lo contenga. Cabe recordar que vacuna no impide la transmisión del virus pero sí reduce la probabilidad de infección, y -en el caso de consumarse- contagia menos a otras personas.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y a la vista de su actuación a lo largo de la pandemia, era de esperar que la OMS pecara de alarmismo con la llegada de ómicron. Pero lo cierto es algunos expertos ya apuntan a la posibilidad de que la nueva variante pueda ser muy positiva en la evolución de la pandemia. Lejos de ser más virulenta, de momento todo apunta a que es justo lo contrario. Así que, si gana terreno a otras versiones del virus más agresivas, no podría haber una noticia mejor.

Las vacunas funcionan

Hasta la OMS ha confirmado que no hay nada que indique que ómicron escapa a la protección de las vacunas. Está por ver si la eficacia es menor con la nueva variante, pero "nadie espera que las vacunas no tengan ningún efecto ante la nueva variante", ha subrayado la directora del Departamento de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud, Kate O'Brien.

Según ha explicado, los expertos de dentro y fuera de la organización continúan analizando los efectos de los fármacos contra la covid ante la versión del virus detectada recientemente en Sudáfrica, también cómo responde a los eventuales tratamientos. Y, ha insistido, "no es probable" que la vacuna pierda toda su eficacia ante ómicron. Por ello, ha destacado la importancia de que "todo aquel que tenga acceso a las dosis se vacune". "No se puede asumir que la población vacunada proteja a la no vacunada", ha sentenciado.

Los casos graves, no vacunados

La jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, ha informado de que la mayoría de los casos graves actualmente tratados en UCI son personas no vacunadas. Un hecho que ha lamentado teniendo en cuenta que hay países desarrollados con un amplio acceso a las inyecciones donde tienen tasas de hasta el 30 o el 40% de personas que no quieren inocularse la vacuna.

"El mensaje es claro, la vacuna protege contra casos graves y mortales, y queremos vacunar a todos los colectivos vulnerables antes de final de 2021", ha aseverado. En su opinión, la prioridad ha de ser "llegar a más comunidades", aunque suponga retrasar la dosis de refuerzo. Swaminathan ha afirmado que los estudios demuestran que tras dos dosis, sin una de refuerzo, en general los sujetos están protegidos ante las formas graves de la COVID-19.

No obstante, la inmunóloga canadiense ha anunciado que esta semana está reunido el Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS en vacunas (SAGE) para estudiar posibles cambios en las recomendaciones en torno a las dosis de refuerzo, y que próximamente se comunicará la decisión al respecto.