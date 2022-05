¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono o viruela del simio es considerada una infección zoonótica rara de carácter emergente y cuyo origen se sitúa en África occidental y central, donde ahora mismo es endémica.

"Fue descubierta en 1958 en colonias de monos mantenidos para labores de investigación, pero el primer caso en humanos no se notificó hasta 1970 en Bokenda, una aldea de la República Democrática del Congo", explica Raúl Rivas, catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca. De ahí que recibiera el nombre de viruela del mono o viruela del simio, aunque este virus también se transmite a ratas, ratones, ardillas y perros de pradera.

El primer paciente humano fue un niño de 9 meses que ingresó en el Hospital Basankusu con sospecha de haber contraído viruela. Sin embargo, tras enviar las muestras pertinentes al Centro de Referencia de Viruela de la OMS en Moscú, los médicos se dieron cuenta de que lo que realmente había contraído era la viruela del mono.

Su familia confesó que en algunas ocasiones comían monos como un manjar, aunque no recordaban si lo habían hecho en el último mes. La investigación posterior demostró que el niño era el único de la familia que no había sido vacunado contra la viruela humana. El dato es importante, porque, tal y como subraya Rivas, "algunos datos indican que la vacuna contra la viruela humana tiene al menos un 85% de eficacia en la prevención de la viruela del mono". El problema es que "la viruela se erradicó en 1980 y, por tanto, la gente menor de 40 años no está vacunada".