Tratamiento para la viruela del mono

A pesar de que la viruela del mono fue descubierta en 1958, a día de hoy no existe ningún tratamiento ni ninguna vacuna específica para este virus. En algunos casos se han utilizado antivirales como cidofovir y ST-246, pero, tal y como subrayan desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), "de momento es algo experimental".

Su portavoz, Fernando de la Calle apunta que "ahora mismo el tratamiento se basa sobre todo en evitar complicaciones, como la sobreinfección de las lesiones, alteraciones neurológicas o posibles infecciones respiratorias, como pueda ser una neumonía".

Raúl Rivas, catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca, subraya que "algunos datos indican que la vacuna contra la viruela humana tiene al menos un 85% de eficacia en la prevención de la viruela del mono". Sin embargo, como él mismo reconoce "el problema es que la viruela se erradicó en 1980 y, por tanto, la gente menor de 40 años no está vacunada".

Sobre la posibilidad de movilizar de nuevo estas vacunas, De la Calle no lo ve factible. "No nos corresponde a nosotros, pero precisamente porque hace muchos años que se dejó de vacunar, dudo mucho que se pueda inmunizar a la gente de un día para otro, así que eso, al menos hoy por hoy, no lo veo factible"

En todo caso, ambos expertos coinciden en la importancia de tratar todos los casos en unidades específicas de aislamiento y que haya una vigilancia estrecha de los contactos. De ser así, estaríamos ante una enfermedad "fácil de controlar", ya que, al presentar síntomas muy evidentes, se podría aislar rápidamente a los pacientes y cortar, por tanto, su transmisión.