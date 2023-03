¿Cómo identificar lunares que pueden ser malignos?

Los lunares generalmente aparecen como pequeños puntos marrones oscuros y se producen por acumulación de melanina en cualquier parte del cuerpo. Por norma general, los lunares suelen aparecer entre la niñez y la adolescencia, teniendo de media entre 35-50.

Sin embargo, hay personas que tienen tendencia a presentar un mayor número de lunares, esto puede deberse a la genética, porque estén expuestos a una mayor radiación solar, porque se queman con facilidad, porque tienen la piel y ojos claros o porque son pelirrojos. Por otro lado, los lunares pueden cambiar de aspecto o desaparecer con el tiempo, ya que éstos también envejecen. Además, los característicos cambios hormonales sufridos durante la adolescencia y el embarazo pueden hacer que los lunares se vuelvan más oscuros y más grandes.

Desgraciadamente, en España, cuatro de cada 10 personas van a sufrir cáncer de piel y, dentro de este tipo de tumor, el melanoma es el más agresivo. De ahí la importancia de detectarlo a tiempo. Todo el mundo tiene lunares, pero muchas veces uno no es consciente de la importancia de revisarse la piel periódicamente para prevenir y diagnosticar precozmente este tipo de cáncer.

Algunos expertos hablan de la enorme frecuencia del cáncer de piel en España. Atendiendo a los datos de la encuesta DIADERM (de la Academia Española de Dermatología, que cuantificó los diagnósticos hechos en la consulta de Dermatología ambulatoria), los tumores cutáneos suponen casi un 50% de la actividad de los dermatólogos en España.

¿El melanoma se origina siempre a partir de un lunar?

El epitelioma es el cáncer de piel más frecuente, pero el melanoma es uno de los cánceres más agresivos y es uno de los de mayor importancia en las personas de piel blanca. De hecho, se estima que en España se realizan unos 5.000 diagnósticos al año de este tipo de cáncer cutáneo, que puede desarrollarse sobre un lunar. Si bien el riesgo estimado hasta los 80 años de edad de que un lunar individual cualquiera desarrolle un melanoma es bajo (0,03%), la proporción de melanomas que se asocian histológicamente a un lunar varía del 5 al 85%.

¿Quién tiene más riesgo?

No todas las personas tienen el mismo riesgo de desarrollar un melanoma sobre un lunar previo. Es más frecuente que esta situación se de en individuos con muchos lunares y en zonas con exposición solar intermitente, esto es, no expuestas de forma continua al sol. De hecho, hay un dato y es que las personas menores de 50 años que tienen 5 o más nevos melanocíticos en el brazo derecho es más probable que tengan más de 50 lunares en todo el cuerpo, lo que aumenta significativamente su riesgo de melanoma y puede ser un marcador útil para dirigir programas de revisión cutánea.

¿Qué hay que mirar para reconocer los cambios en un lunar?

Los cinco factores a tener en cuenta a la hora de saber si un lunar se ha convertido en melanoma es seguir la regla A-B-C-D-E.

Asimetría, cuando la mitad del lunar es diferente a la otra. Bordes irregulares, desiguales o poco definidos. Coloración heterogénea, es decir, cuando el lunar presenta sombras marrones o negras e incluso manchas rosadas o rojizas. Diámetro, si el diámetro del lunar es mayor de 6 mm podría tratarse de un melanoma. Evolución, se deben observar aquellos lunares que cambien de tamaño, forma color o altura, sobre todo si se ha vuelto de color negro. Ciertos lunares pueden evolucionar y mostrar nuevos signos y síntomas, como picor o sangrado.

Cómo se hace la autoexploración

El mejor especialista para revisar la piel y descartar cáncer cutáneo, incluyendo el melanoma, es sin duda el dermatólogo. Pero, antes de acudir al especialista se puede hacer una revisión cada uno en casa, no es algo que lleve mucho tiempo ya que esta debe ocupar 10-15 minutos y debe hacerse una vez al mes, delante del espejo o con ayuda de alguien. Se debe:

Reconocer que cada persona tiene varios tipos de lunares/lesiones distintas en la piel, que se parecen entre sí.

Estar atentos ante la presencia de lesiones distintas del resto o lesiones que están cambiando o creciendo.

Las zonas más peligrosas

Las más 'peligrosas' por decirlo de alguna manera son las localizaciones que uno no puede ver a simple vista, por ejemplo: la cabeza, la espalda y los pies. Pero no porque sean localizaciones más peligrosas, sino por la simple razón de que como las personas no se ven detectan los cambios cuando ya el lunar en el caso de que se haya malignizado se encuentre en una etapa avanzada.

Para tener claro dónde revisar hay que saber que el melanoma en mujeres es más frecuente en las piernas, mientras que en los hombres es en la espalda. Por tanto, la forma de prevenir el melanoma es evitar las quemaduras solares principalmente evitando la exposición al sol en las horas centrales del día y utilizar siempre protección solar.