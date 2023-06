¿Orinar de pie o sentado? He ahí la cuestión de esta revolución urinaria, el motivo es que es algo que no es puramente evolutivo sino que ha sido aprendido así. De hecho, a la mayoría de los niños se les enseña desde pequeños a orinar de pie, mientras que a las niñas se les enseña a orinar sentadas. Sin embargo, los chicos también pueden orinar sentados. Esta es un asunto de la mayoría de las culturas en Occidente. Pero, en pleno siglo XXI, esa idea, aparentemente arbitraria, está siendo cuestionada por las autoridades de varios países y por organizaciones sanitarias, algunos esgrimen motivos de salud e higiene, otros, de igualdad de derechos. Pero el debate sobre si es mejor hacer pis de pie o sentado ha sido objeto de discusión durante mucho tiempo. La realidad es que no hay una respuesta definitiva que se aplique a todas las personas, ya que depende de diversos factores individuales y preferencias personales.

Hacer pis de pie es comúnmente asociado con los hombres, ya que tienen la capacidad anatómica para hacerlo sin necesidad de sentarse. Más concretamente, el orinar de pie es un proceso que resulta muy fácil y práctico para los hombres, pero varios sitios especializados sugieren que la posición del cuerpo puede influir en el volumen de flujo de orina, lo que llaman parámetros urodinámicos. La capacidad máxima de la vejiga es usualmente entre 300ml y 600ml y generalmente se evacua cuando la vejiga está dos tercios llena. Para vaciar completamente la vejiga se necesita tener intacto el sistema de control nervioso que alerta cuándo hay que orinar y que retiene la orina hasta que se pueda llegar a un lugar para evacuar.

Una vez se está en una posición cómoda, se relajan el esfínter de la vejiga y los músculos del suelo pélvico. Simultáneamente, la vejiga se contrae y se vacía, por tanto, no es normal tener que forzar la salida de orín. Sin embargo, los hombres pueden sufrir condiciones que pueden causar dificultades temporales o permanentes al orinar.

Cuando uno se pone de pie, los músculos que rodean la pelvis y la columna vertebral se tensan, y eso aunque no lo parezca tiene consecuencias en el resto del cuerpo. Al sentarse todos esos músculos se relajan, por lo que orinar en esa posición favorece a que la vejiga pueda vaciarse con mucha más naturalidad. Además, los expertos aseguran que orinar sentado puede ayudar a prevenir la hiperplasia prostática benigna, una condición que padecen una enorme cantidad de hombres a medida que se acercan a la vejez. Algunos de los síntomas son el desarrollo cálculos en la vejiga, infecciones del tracto urinario e incluso infecciones renales.

Por este motivo, varias instituciones como el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido recomiendan a los hombres que presenten problemas al orinar buscar un sitio relajado y callado donde puedan sentarse. También hay teorías sobre que sentarse para orinar puede prevenir complicaciones como el cáncer de próstata al tiempo que dota a los hombres de una vida sexual más robusta.

Hacer pis sentado también tiene otros beneficios. Para las mujeres, hacerlo de esta manera evita salpicaduras y puede resultar más higiénico, especialmente durante la menstruación. Además, sentarse puede proporcionar un tiempo de descanso momentáneo, permitiendo una relajación muscular adecuada de la vejiga y facilitando una evacuación completa de la orina. En última instancia, la elección entre hacer pis de pie o sentado debe basarse en la comodidad, la higiene y las necesidades individuales de cada persona. La clave es asegurarse de mantener una buena higiene personal y de respetar las normas de comportamiento en los espacios públicos.