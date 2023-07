¿Cómo aumentar la serotonina de manera natural?

La serotonina es un neurotransmisor muy conocido por ser la ‘hormona de la felicidad’. De hecho, la relación entre la serotonina y la felicidad es real, ya que esta sustancia influye en los sentimientos de bienestar. Pero no es lo único en lo que influye ya que gracias a ella, se puede regular el estado anímico, esquivar la depresión, regular el apetito o mejorar el descanso. A pesar de que en algunos casos más extremos el médico puede recetar un tratamiento farmacológico cuando exista un déficit de esta sustancia, se puede buscar la manera de obtener serotonina de forma natural.

De hecho, muchas personas buscan un método para aumentar la serotonina de manera natural, lo que puede mejorar no solo las emociones, sino también afecta positivamente a la digestión y al apetito. A pesar de que la serotonina influye mucho en el estado emocional, hay que advertir que aumentarla no implica una fórmula para saber cómo curar la depresión de forma natural. Pero, al obtener serotonina natural uno se puede sentir más feliz y experimentar una mayor estabilidad mental.

Hay veces en las que uno se siente decaído y no sabe por qué ya que no ha ocurrido nada en especial pero no se consigue alcanzar un estado de ánimo satisfactorio. En estos casos puede que la causa sean unos niveles de serotonina bajos. Un ritmo de vida acuciado, una mala alimentación y la falta de ejercicio hacen que el nivel de serotonina descienda, provocando un estado de ánimo altamente variable y, por lo general, decaído. No obstante, existen maneras de aumentar la serotonina de manera natural.

¿Cómo está presente la serotonina en la alimentación? Aunque habitualmente se puedan nombrar como alimentos con serotonina, lo cierto es que esta afirmación es un error en sí misma ya que no existen dichos alimentos. Lo que sí existen son alimentos ricos en triptófano que, una vez en el organismo, propician la producción de serotonina. El triptófano es un aminoácido esencial vital para el buen funcionamiento del cerebro. Por suerte, se encuentra en una gran variedad de alimentos, por lo que el consumo de estos, junto con un estilo de vida saludable, pueden ayudar a aumentar los niveles de serotonina.

¿Cuáles son las funciones de la serotonina y cómo influye en nosotros?

A nivel intestinal, regular el movimiento gastrointestinal y reducir el apetito al comer

Regular el estado de ánimo, la ansiedad o la felicidad, alterando el estado del cerebro

Vasoconstricción ante heridas, reduciendo el flujo de sangre

Producir náuseas al comer algo tóxico

Regular la libido y la función sexual

¿Cómo aumentar la serotonina de manera natural?

Existen una serie de hábitos que pueden ayudar a aumentar los niveles de serotonina en el organismo. Entre los más efectivos están:

Luz solar y vitamina D: Rodearse de un entorno más natural, así como tomar más el sol puede tener un impacto positivo en el estado mental, tanto es así que la falta de vitamina D está relacionada con la depresión. Por lo tanto, salir al aire libre y exponerse regularmente al sol puede ayudar tanto a reducir los síntomas de un trastorno depresivo como aumentar la serotonina . Es tan sencillo como pasar al menos 15-30 minutos al día al aire libre.

Alimentos clave para elevar la serotonina