¿Qué hacer para cuidar correctamente los oídos?

El oído tiene un papel muy importante en la vida, que es el de percibir los sonidos del ambiente, sin embargo, también se trata de un órgano muy delicado que hay que cuidar, sobre todo con el paso de los años. Pero ¿Cómo hacer para un buen cuidado del oído? La mayoría de personas normalmente tienen malos hábitos que los perjudican. Pero normalmente esto no se hace conscientemente porque todo el mundo tiene claro que cuidar correctamente los oídos es esencial para mantener una buena salud auditiva.

Hay que tener claro también que no es lo mismo oír que entender y es que el sentido del oído es fundamental en el día a día, pero no todas las personas tienen la misma capacidad auditiva. Cuando hay una dificultad auditiva el cerebro debe hacer un esfuerzo extra y no funciona como lo haría en condiciones normales, por lo que se reduce la memoria y aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. Por el contrario, cuando se tiene la audición correcta, el cerebro recibe más información detallada, además, una buena audición conecta con el mundo, permite disfrutar, informarse, comunicarse y mejora la autoestima, la estabilidad emocional y la independencia.

Por ello, es importante cuidarlos bien porque si no se realizan buenos cuidados se pueden sufrir diversas afecciones, como infecciones, pérdida auditiva, tinnitus, vértigo y otros problemas relacionados. Además, los oídos están expuestos constantemente a sonidos fuertes y ruidos ambientales, lo que puede causar daños irreversibles a los oídos y a la audición. El cuidado de los oídos implica medidas preventivas como evitar la exposición prolongada a sonidos fuertes, proteger los oídos en ambientes ruidosos con tapones y limitar el uso de auriculares y audífonos a niveles seguros. También es importante mantener una buena higiene de los oídos para prevenir infecciones y acumulación de cerumen.

Causas de pérdida de audición

Según datos de la OMS, una de cada cuatro personas presentará problemas auditivos en 2050, y necesitarán atención médica para mejorar su audición 700 millones de personas. No obstante, casi el 60% de los casos de pérdida de audición podrían prevenirse durante la infancia.

Por ello, desde la Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL-CCC) se advierte que en el periodo prenatal las causas de la pérdida de audición responden generalmente a factores genéticos, así como a infecciones intrauterinas y/o perinatales, como la rubeola y el citomegalovirus, mientras que en la infancia y en la adolescencia destacan la meningitis, las otitis crónicas o la presencia de líquido en el oído.

Ya en la edad adulta, el déficit auditivo responde a factores como una mala alimentación, el tabaquismo, el consumo de fármacos ototóxicos, la excesiva exposición a ruidos intensos y la presbiacusia, que es la pérdida de la audición relacionada con la edad, como principales causas.

Cómo cuidar los oídos

No introducir ningún objeto en el oído. Es importante no introducir ningún objeto en esta zona. Es decir, que para un buen cuidado de los oídos no hay que meter el dedo aunque se quiera aliviar un picor, tampoco un bastoncillo aunque se pretenda limpiar el interior, ni cualquier otro objeto para el fin que sea. Si este mecanismo no está especialmente pensado para la limpieza, para la protección ni para el cuidado de los oídos, lo mejor es que alejarlo del canal auditivo para evitar cualquier posible daño.

Limpiar los oídos con regularidad. Es muy fácil y hay que dedicarle muy poco tiempo cada semana. Basta con lavarlos con agua y secarlos cuidadosamente cuando uno se lava la cara por la mañana o tras salir de la ducha. No hay que obsesionarse con eliminar todo el cerumen, porque el sistema auditivo necesita un mínimo de cera para funcionar correctamente, para mantener el equilibrio del oído y protegerlo de posibles infecciones.

Limpieza suave: Nunca hay que introducir objetos extraños, como hisopos de algodón o palillos, en los oídos. El motivo es que estos pueden empujar la cera hacia el canal auditivo, lo que puede causar obstrucciones y daños en el tímpano. La cera es una sustancia natural que ayuda a proteger los oídos, y por lo general, se eliminará de forma natural.

No aplicar ciertos líquidos en el oído. No hay que aplicar agua oxigenada, aceites minerales ni ningún tipo de solución salina en el interior del canal auditivo. Está muy extendida la idea de que estos productos son buenos para la limpieza y el cuidado de los oídos, pero no es así, más bien lo contrario, porque algunos de los elementos con los que están elaborados podrían provocar alguna infección.

Protección auditiva: Si uno trabaja o se encuentra en ambientes ruidosos, lo mejor es que utilice protección auditiva, como tapones para los oídos o protectores auditivos. El motivo es que la exposición continua a ruidos fuertes puede dañar la audición de manera irreversible.

Secado adecuado: Después de nadar o de una ducha, hay que asegurarse de secar bien los oídos utilizando una toalla suave. El motivo es que la humedad atrapada en el canal auditivo puede causar infecciones del oído.

No usar auriculares a todo volumen: Lo ideal es limitar el volumen de los auriculares a un nivel seguro y evitar escuchar música a un volumen muy alto durante períodos prolongados. El motivo es que la exposición a sonidos fuertes a través de auriculares puede dañar las células auditivas.

Mantener una dieta equilibrada: Una dieta rica en nutrientes como antioxidantes y ácidos grasos omega-3 puede promover la salud de los oídos. Algunos alimentos beneficiosos incluyen pescados grasos, nueces y frutas y verduras coloridas.

Controlar infecciones: Si se experimenta dolor en los oídos, picazón, secreciones o pérdida de audición, lo mejor es consultar a un médico de inmediato. Las infecciones del oído deben tratarse adecuadamente para evitar complicaciones.

Concienciar y prevenir

Todas las personas deberían cuidar de manera adecuada sus oídos porque no tratar los problemas auditivos puede tener consecuencias en términos de aislamiento debido a la falta de escucha, tal y como demuestran estudios que confirman que una pérdida auditiva no tratada puede estar relacionada con ello, así como con el estrés, la depresión y otros problemas de salud.

En última instancia, hay que remarcar que los problemas de audición se encuentran entre los más comunes que sufre la población en todas las edades, y los profesionales de la salud auditiva tienen la responsabilidad de sensibilizar sobre ello e informar acerca de cuáles son las estrategias que más contribuyen a prevenir el riesgo de desarrollarlos o que no evolucionen y se agraven.