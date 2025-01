Revuelta médica contra las intenciones de Mónica García de reclamar también exclusividad tras el MIR

Continúan las protestas entre los sindicatos y asociaciones médicas contra el Estatuto Marco que está negociando Sanidad y que implicará cambios muy relevantes en el ejercicio laboral de los sanitarios. Los puntos más polémicos son los referidos a la exclusividad que se exigirá a los jefes de servicio y otros cargos para que no puedan ejercer en la privada, y también la imposición de que los médicos que terminen en el MIR sigan trabajando en la pública de forma exclusiva "durante los primeros cinco años".

El estatuto, que aún es un borrador, se seguirá negociando este miércoles en una reunión con los sindicatos, que ya han avisado de su oposición frontal a esta y otras medidas. El presidente de Sanidad de CSIF a nivel nacional, Fernando Hontagas, ha denunciado este lunes que Sanidad quiere "exclusividad" a "coste cero" y ha reclamado que si se pretende "exclusividad también por la permanencia cinco años de los que entren en el sistema sin poder trabajar en la privada" esté "bien remunerado".

Desde CSIF centran sus quejas en el aspecto retributivo, con la petición entre otras cosas de que la promesa del fin de las guardias de 24 horas no implique que se cobre menos o la imposición de que los salarios sean en todas las CCAA por igual. Sin embargo, desde otras organizaciones han puesto el acento en los riesgos que conllevan las intenciones de Mónica García para el sistema en su conjunto. A las protestas por la pretensión de que los jefes de servicio no puedan compatibilizar su ejercicio en la pública con trabajos en la sanidad privada se ha sumado el aviso de que pedir esa exclusividad a los médicos más jóvenes implicará una fuga de talentos.

"La Organización Médica Colegial, en línea con la European Junior Doctors, considera que las políticas de retención del talento deben de priorizar la incentivación frente a las asignaciones forzosas", señala en un comunicado. "Esta medida, planteada con el objetivo de paliar el déficit de profesionales en el sistema sanitario público, no aborda las raíces del problema y podría generar efectos contraproducentes a medio plazo". Además, la OMC considera que este tipo de políticas "suelen fomentar el estrés, la insatisfacción laboral y la migración de profesionales hacia entornos menos restrictivos".

La OMC recuerda que la Asociación Europea de Médicos Jóvenes (European Junior Doctors - EJD), de la que forma parte a través de su Sección Nacional de Médicos Jóvenes, publicó un informe en 2024 titulado De la obligación a la motivación, que "recoge el perjuicio que pueden suponer este tipo de medidas forzosas de retención".

Mónica García contra la "libertad profesional"

Según explica la OMC, en el informe se destaca que "medidas coercitivas como esta contravienen principios fundamentales de libertad profesional y movilidad establecidos por la Unión Europea". "Además, relata ejemplos de otros países europeos como Letonia o Eslovenia, donde este tipo de medidas forzosas han fracasado para paliar los problemas de demografía sanitaria", apuntan desde la Organización.

La OMC subraya que el camino para fortalecer el sistema sanitario y retener el talento radica en "generar condiciones laborales atractivas para los profesionales como puede ser el cambio del modelo retributivo, reducir la precariedad laboral y promover la formación médica continuada y el desarrollo profesional continuo".

García busca "culpar a los médicos"

Mientras, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha dedicado también críticas muy duras a la reforma, que tacha de "ataque intolerable" hacia los profesionales sanitarios. Mónica García, a su juicio, "acusa a los profesionales de obtener beneficios obscenos" en la sanidad privada, valiéndose del prestigio que proporciona ser jefe de servicio en la sanidad pública.

Lamenta además que el Ministerio también plantea "extender esta exigencia a los médicos que acaban de terminar la especialidad", por lo que "estarían obligados a trabajar en régimen de exclusividad para la sanidad pública en sus primeros cinco años de vinculación con el Sistema Nacional de Salud (SNS), y a los médicos que soliciten reducciones de jornada para cuidado de hijos o de mayores". Por ello, ha recriminado que a estos profesionales "se les exigirá que renuncien a su actividad privada para ejercer su derecho a la conciliación de la vida personal y profesional".

Según el SMA, "el énfasis que la ministra pone en el ejercicio mixto, público y privado de la medicina responde a un prejuicio de carácter ideológico y distorsiona la realidad". Por otro lado, ha indicado que los médicos con exclusividad pública representan prácticamente el 100% de las plantillas en la mayor parte de España y "son excepcionales aquellas provincias en las que este porcentaje baja del 70%". En cuanto a los que compatibilizan la actividad pública con la privada, ha señalado que "están sometidos exactamente a las mismas condiciones y exigencias que los que tienen exclusividad".

"El prestigio de cada uno de ellos se debe exclusivamente a sus méritos, pues, por desgracia, la época en que ejercer en la sanidad pública confería un plus de reputación profesional ha pasado a la historia, fenómeno al que no son ajenos responsables políticos del perfil de la actual ministra", ha resaltado la central sindical.

A su vez, el SMA ha reprochado que el hecho de "sugerir que la sanidad pública no funciona porque los médicos trabajan en la privada sólo busca culpar a los médicos de una crisis" cuyos únicos responsables, a su juicio, "son los pésimos gestores que el SNS lleva décadas padeciendo", los cuales los ha calificado de "incapaces" de abordar una reforma de la sanidad pública que "incentive y atraiga a los médicos, y que optan por coaccionarlos y restringir sus derechos".

Asimismo, también ha advertido de que impedir que los médicos busquen en el sector privado "paliar los sueldos escuetos o la falta de desarrollo profesional que encuentran en el público alentará la fuga de médicos del SNS". No obstante, el colectivo médico ha afirmado que las razones por las que se siente "atacado" por la reforma del Estatuto Marco que propone la ministra "van más allá de este asunto en el que ella, de forma aparentemente interesada, ha puesto el énfasis".

"A la vista de este ataque injustificado hacemos un triple llamamiento: al Ministerio, para que retire este borrador de forma inmediata; al colectivo médico, para que se movilice con la firmeza que exige un ataque tan injustificado y frontal a nuestra profesión; y a la población, para que no consienta que los prejuicios y el sectarismo sigan destruyendo nuestra sanidad pública", pide.

La ministra se defiende

Ante las críticas, García defendió la semana pasada la dedicación exclusiva de los jefes de servicio alegando que serlo "no es una obligación", ya que quien quiere ocupar este puesto, "se presenta, y el que no, no se presenta, no hay una raza única de jefe de servicio". Según ha señalado, el Ministerio ha puesto el foco en los jefes de servicio y órganos directivos porque son "cargos de responsabilidad" y también en las personas que se han reducido la jornada. "Si te coges una reducción de jornada para cuidado de menores o mayores, tendrá que ser para cuidado de menores o de mayores y no para irte a trabajar a la privada. Es bastante evidente".

Respecto a los jefes de servicio, "habrá gente que esté en contra y habrá gente que esté a favor", pero Sanidad tratará de "intentar convencer" a las partes de por qué estos puestos, que son los que "le da prestigio" además al profesional, tienen que ser exclusivos.

"Es obvio que alguien que se está destinando a labores de gestión y de responsabilidad dentro de un servicio no puede ejercer dos labores a la vez", primero, porque "puede haber un conflicto de interés", y segundo, porque el SNS debe reforzarse "con gente que crea y que esté dedicada en exclusividad al desarrollo del Sistema Nacional de Salud", como ocurre también en las grandes compañías o en la Administración General del Estado.