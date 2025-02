Mónica García: mucho Instagram y poca Sanidad contra el cáncer

El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha que debería servir para reflexionar sobre los avances y las carencias en la lucha contra esta enfermedad.

Sin embargo, Mónica García, ministra de Sanidad, parece haberla convertido en una oportunidad para lucirse en redes sociales. Con una publicación en Instagram, García asegura que "España es referente en ensayos clínicos, terapias avanzadas como las CAR-T, cribados y vacunación". Además, destaca que "hemos mejorado el abordaje en prevención, diagnóstico, tratamiento y calidad de vida", aunque reconoce que "aún queda camino".

Un mensaje tan pulido que parece haber pasado por más filtros que una foto para Instagram. Y como suele ocurrir, el relato idílico que García pinta en redes choca brutalmente con la realidad.

Que España sea referente en ensayos clínicos es, sin duda, motivo de orgullo. Lo que García omite, convenientemente, es que ese liderazgo se sostiene gracias a la inversión privada de la industria farmacéutica, un sector al que su gobierno no deja de atacar con regulaciones y anuncios de crear una industria farmacéutica pública que no termina de materializarse.

Terapias CAR-T: avances no por el presupuesto de Sánchez

Hablemos de las terapias CAR-T, que son verdaderamente revolucionarias en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer. Si España puede presumir de tener acceso a ellas y liderar la investigación de estas terapias, no es precisamente gracias al presupuesto del gobierno de Sánchez. El gasto en investigación y desarrollo (I+D) en España representa solo el 1,49% del PIB, una cifra que nos coloca a la cola de Europa. En contraste, países como Alemania y Suecia invierten más del doble en proporción a su PIB. Así que en España seguimos muy lejos de alcanzar los estándares europeos.

Cribados y prevención: promesas incumplidas

Es curioso que García hable de cribados y prevención cuando su gobierno ha ignorado las recomendaciones de la Unión Europea sobre cribados de cáncer. La UE recomendó en 2022 ampliar los programas de detección precoz para seis tipos de cáncer. Mientras países como Alemania o Francia adoptaron estas medidas, España sigue aplicando protocolos desactualizados, como el cribado bienal de mamografía para mujeres de 50 a 69 años, y seguimos sin acceso a cribados de cáncer como el gástrico o de próstata.

A pesar de que el Ministerio de Sanidad reconoce que los cribados reducen la mortalidad prematura, el cribado de cáncer de pulmón ha sido desestimado por no considerarse "rentable" para el Sistema Nacional de Salud. Mientras tanto, las Comunidades Autónomas se han lanzado a implementar un proyecto piloto nacional CASSANDRA (Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment) para este cribado vital, demostrando que las prioridades pueden ser distintas.

Retrasos en medicamentos y desigualdad regional

Pero claro, en un país donde el tiempo medio para que un medicamento contra el cáncer pase de aprobado por la UE a disponible en el Sistema Nacional de Salud es de 661 días, el retraso en los cribados no sorprende.

Esta demora es especialmente grave si consideramos las cifras globales: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo, con 9,7 millones de muertes. En España, el cáncer es la segunda causa de muerte, y se estima que para 2040 la mortalidad alcanzará los 159.000 casos anuales. Frente a este panorama, la inversión en investigación oncológica debería ser prioritaria.

Mientras García habla de equidad y calidad, el gobierno de Sánchez no ha actualizado desde 2021 la "Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud", dejando a los ciudadanos expuestos a desigualdades regionales en el acceso a programas de cribado. Dependiendo de la comunidad autónoma, las posibilidades de detección precoz y tratamiento pueden variar considerablemente, algo que está lejos de garantizar la equidad que la ministra tanto pregona. Con estos datos, la posibilidad de sobrevivir al cáncer en España depende, literalmente, de tu código postal.

Y por si fuera poco, Mónica García dedica recursos de la sanidad pública española a combatir el cambio climático desde el ámbito sanitario con iniciativas como la "anestesia verde". Sí, han leído bien: reducir la huella de carbono en los quirófanos modificando flujos y el uso de gases anestésicos. Porque, claro, salvar el planeta mientras operan un corazón o extirpan un tumor debe ser la prioridad absoluta. No importa que no haya un plan integral contra el cáncer actualizado; al menos podemos dormir tranquilos con una anestesia amigable con el medio ambiente.

Investigación: un líder a pesar de los recursos limitados

Por supuesto, la ministra también omite en su mensaje en redes mencionar que los ensayos clínicos y los avances en terapias contra el cáncer son posibles gracias al esfuerzo de nuestros científicos, investigadores y médicos, quienes trabajan con recursos limitados. En 2023, aunque el empleo en actividades de I+D creció un 7,2%, seguimos dependiendo en gran medida de la financiación privada, que aporta el 48% de los recursos totales, mientras que la administración pública contribuye con un modesto 38,3%.

Menos likes, más hechos

Mónica García puede seguir llenando Instagram de mensajes edulcorados, pero eso no salvará vidas. Las vidas se salvan con inversión real en investigación, con cribados efectivos y con acceso igualitario a tratamientos punteros. Menos postureo político y más asumir responsabilidades, porque mientras ella colecciona likes, el cáncer no espera, y las vidas que se pierden no se recuperan con filtros ni buenas intenciones.