Endometriosis, la patología que padece una de cada diez mujeres en España

A Ariadna Sánchez le vino la regla muy joven y desde entonces los dolores eran diarios. Tras más de una década, varios especialistas, ginecólogos y numerosas visitas a Urgencias por dolor y sangrado sin obtener un diagnóstico claro ni solución, un especialista, por fin, le diagnosticó endometriosis; una patología que ocasiona fundamentalmente dolor y que, por desgracia, padece una de cada diez españolas.

"Se trata de una enfermedad crónica caracterizada por la presencia del tejido endometrial fuera del útero. Pero es que, además, este tejido endometrial situado fuera del útero tiene dependencia hormonal del ciclo menstrual, de forma que se produce sangrado y desprendimiento del mismo con la menstruación, así como fuertes dolores", indica el doctor Rodrigo Orozco, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga. De hecho, para la paciente, esta enfermedad significa un dolor casi diario, levantarse muchos días con ganas de vomitar y con la barriga inflamada, además de sufrir dolor en los huesos, dolor de cabeza o estar siempre cansada. Levantarse, preparar el desayuno, darse una ducha o ir a hacer la compra pueden llegar a representar "un esfuerzo muy grande".

Según explica el especialista del Hospital Quirónsalud Málaga, no existe una única causa sobre su desarrollo, es multifactorial, si bien remarca que la principal teoría que se baraja sobre su origen es la de la menstruación retrógrada, descrita en los años 20: "Según esta teoría, igual que con las contracciones uterinas conseguimos que la menstruación salga por la vagina, también existen contracciones que pueden hacer que la menstruación vaya hacia adentro, a través de las trompas, y alcance los ovarios y la cavidad peritoneal, implantándose ahí el tejido endometrial", explica el Dr. Orozco.

El doctor José Carlos Vilches, de la Unidad de Endometriosis y Dolor Pélvico del mismo hospital, resalta que hay dos variantes de pacientes relacionadas con la endometriosis: por una parte, las que consultan por el dolor en sí, ya desde la primera menstruación, aunque puede presentarse igualmente durante las relaciones sexuales o a la hora de ir al baño, o puede ser un dolor pélvico que mantienen a lo largo del mes; y, por otro lado, aquellas pacientes que consultan por infertilidad.

¿Afecta a la infertilidad?

"La endometriosis afecta a la infertilidad porque a través de esta patología se desarrollan una serie de procesos biológicos que producen un estado inflamatorio de la pelvis femenina, del útero, del endometrio, de las trompas de Falopio que a veces dificultan ese deseo de ser madres a muchas pacientes", afirma el coordinador de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Málaga, el Dr. Enrique Pérez de la Blanca. "Esto hace que la implantación de los embriones sea más difícil, o que cuando aún este no se ha formado y hay ovocito y espermatozoide, la endometriosis sea capaz de alterar la motilidad o movilidad del espermatozoide", precisa este experto.

No obstante, afirma y quiere dejar claro que "un diagnóstico de endometriosis no es un diagnóstico de esterilidad", sino de una enfermedad que, a veces, se acompaña de esterilidad. "El primer diagnóstico de una chica que busca tener hijos y tiene este problema no quiere decir que no los vaya a poder tener en el futuro, pero sí nos debe servir para estar alerta y para aconsejarle que no demore mucho su deseo de ser madre, o incluso que preserve óvulos para el futuro", advierte.

De hecho, destaca el doctor Pérez de la Blanca que el tratamiento de fertilidad suele ser efectivo si se pueden obtener óvulos de la paciente y fecundarlos con éxito, siendo "la tasa similar de la fecundación in vitro a la de la población general", pero siempre y cuando la mujer tenga la edad adecuada.

Un diagnóstico correcto y a tiempo, claves

De hecho, María Villalobos, otra paciente con endometriosis a la que le intervinieron quirúrgicamente, tenía claro que quería ser madre y no se resignó tras el diagnóstico; buscó soluciones y ahora es madre de Miguel Ángel.

Pero el tiempo es clave, por lo que un diagnóstico temprano es fundamental. En este sentido, el doctor Juan Luis Alcázar Zambrano, coordinador de la Unidad de Ecografía Ginecológica de Alta Resolución del Hospital Quirónsalud Málaga, resalta que en España se dan unos 10-12 años de media hasta que una paciente logra el diagnóstico de endometriosis.

"La endometriosis hay que pensar en ella cuando la paciente tenga la sintomatología. Aquí es muy importante el estudio con la ecografía transvaginal, la técnica más precisa para diagnosticar la endometriosis y que permite evaluar la pelvis de la mujer a la perfección y poder diagnosticar con alta probabilidad de acertar", sostiene.

El tratamiento médico

El tratamiento médico habitual de la endometriosis, tal y como aclara el Dr. Rodrigo Orozco, es el tratamiento hormonal, con el que se consigue ralentizar la progresión de la enfermedad, así como mejorar la clínica de las pacientes en muchas ocasiones.

"La endometriosis ‘se alimenta’ de los estrógenos, de las hormonas que produce la mujer en cada ciclo ovárico, y por eso tiene lugar esa asociación del dolor con la menstruación. Si somos capaces de frenar esos estrógenos con tratamiento hormonal mejoraremos la clínica y, probablemente, lograremos ralentizar el avance de la endometriosis", afianza este ginecólogo.

No obstante, en ocasiones, la solución debe apoyarse en un tratamiento quirúrgico, que, como comenta el doctor Manuel Lozano Sánchez, coordinador de Cirugía Ginecológica y de la Unidad de Endometriosis y Dolor Pélvico del Hospital Quirónsalud Málaga, se ofrece a muy pocas pacientes; solo a las de alta complejidad y a las que se les pueda aportar un beneficio, sobre todo sobre en el campo del dolor. "Estas técnicas pueden tener gran variabilidad, desde posibles gestos de liberar adherencias hasta quitar quistes de ovarios, zonas comprimidas o tratamientos más radicales", concluye.